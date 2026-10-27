Ekonomija

PIO FOND OBJAVIO: Detaljan raspored penzija za oktobar

В. Н.

27. 10. 2026. u 15:18

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REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je detaljan kalendar isplate penzija za mesec oktobar. Prvi će svoj novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata kreće već 3. novembra.

ПИО ФОНД ОБЈАВИО: Детаљан распоред пензија за октобар

Foto: vivoo / Alamy / Profimedia

Kako bi korisnici tačno znali kada mogu da očekuju svoja primanja, PIO fond je rasporedio datume u zavisnosti od kategorije osiguranika i načina isporuke novca (preko tekućih računa banaka ili gotovinski, na kućne adrese i šaltere pošta).

Detaljan raspored za oktobar

  • Samostalne delatnosti: 3. novembra (za sve korisnike – preko tekućih računa, na kućne adrese i šalterima pošta).
  • Poljoprivredni i vojni penzioneri: 5. novembra (takođe za sve načine isplate).
  • Penzioneri iz kategorije zaposlenih: 9. novembra novac stiže onima koji penzije primaju na kućne adrese i šalterima pošta, dok će 10. novembra penzija leći na tekuće račune.
  • Penzioneri iz republika bivše SFRJ: 10. novembra (isplata preko tekućih računa).

(Direktno)

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