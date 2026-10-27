Svet

HUTI POSLALI ŽESTOKU PORUKU EGIPTU: Podrška Rijadu je objava rata Jemenu!

P. Đurđević

27. 10. 2026. u 10:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZVANIČNIK jemenskih Huta Mohamed Ali al-Huti izjavio je danas da odluka egipatskog parlamenta da odobri vojnu podršku Saudijskoj Arabiji radi odbrane od napada te grupe predstavlja objavu rata Jemenu.

ХУТИ ПОСЛАЛИ ЖЕСТОКУ ПОРУКУ ЕГИПТУ: Подршка Ријаду је објава рата Јемену!

foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

- Egipat i njegov parlament izrazili su podršku takozvanoj odbrani Kraljevine Saudijske Arabije, a time ujedno objavljuju rat Republici Jemen - naveo je Al-Huti, član političkog biroa Huta, u objavi na Telegramu.

Egipatski parlament odobrio je juče vojnu podršku u odbrani Saudijske Arabije zbog eskalacije napada jemenskih Huta, preneli su lokalni mediji.

Skoro 500 poslanika zatražilo je da govori tokom rasprave o tom pitanju, prenela je Al Džazira.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - Firma nije mogla da izdrži

OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - "Firma nije mogla da izdrži"