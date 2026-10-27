HUTI POSLALI ŽESTOKU PORUKU EGIPTU: Podrška Rijadu je objava rata Jemenu!
ZVANIČNIK jemenskih Huta Mohamed Ali al-Huti izjavio je danas da odluka egipatskog parlamenta da odobri vojnu podršku Saudijskoj Arabiji radi odbrane od napada te grupe predstavlja objavu rata Jemenu.
- Egipat i njegov parlament izrazili su podršku takozvanoj odbrani Kraljevine Saudijske Arabije, a time ujedno objavljuju rat Republici Jemen - naveo je Al-Huti, član političkog biroa Huta, u objavi na Telegramu.
Egipatski parlament odobrio je juče vojnu podršku u odbrani Saudijske Arabije zbog eskalacije napada jemenskih Huta, preneli su lokalni mediji.
Skoro 500 poslanika zatražilo je da govori tokom rasprave o tom pitanju, prenela je Al Džazira.
(Tanjug)
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