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ULAZE U PERIOD VELIKIH LJUBAVNIH PROMENA: Sreća će pogledati ova dva horoskopska znaka

V.N.

27. 10. 2026. u 15:08

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JESEN donosi prekretnicu za dva znaka horoskopa koja ulaze u period novih prilika, važnih odluka i promena koje bi mogle da im potpuno promene svakodnevicu.

УЛАЗЕ У ПЕРИОД ВЕЛИКИХ ЉУБАВНИХ ПРОМЕНА: Срећа ће погледати ова два хороскопска знака

Foto: Deposit/ NewAfrica

Ljubav i posao konačno dolaze na svoje

 

Rak

Za Rakove jesen donosi mogućnost novog početka, naročito kada je reč o ljubavi. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi da dožive neočekivani susret ili započnu romansu koja će im vratiti veru u emocije.

Rakovi koji su već u vezi mogu poželeti više bliskosti, spontanosti i uzbuđenja u odnosu sa partnerom. Predstojeći period mogao bi ih podstaći da osveže ljubavni život i unesu više emocija u svakodnevicu.

Promene se očekuju i na poslu. Uz dodatnu energiju i odlučnost, Rakovi bi mogli da se zauzmu za sebe i zatraže bolje uslove, novu poziciju ili priznanje za svoj trud.

 

Škorpija

Škorpije ulaze u period lične transformacije. Mogle bi jasno da shvate šta ih više ne ispunjava i da odluče da se udalje od odnosa, navika i situacija koje im oduzimaju energiju.

Na emotivnom planu očekuje ih topliji i harmoničniji period. Biće više bliskosti i ljubavnih prilika.

Promene bi mogle da se dogode i u karijeri. Promena posla, nova pozicija ili drugačije radno okruženje mogli bi da im donesu priliku za napredak i potpuno novi profesionalni pravac.

(Alo)

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