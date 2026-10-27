ULAZE U PERIOD VELIKIH LJUBAVNIH PROMENA: Sreća će pogledati ova dva horoskopska znaka

JESEN donosi prekretnicu za dva znaka horoskopa koja ulaze u period novih prilika, važnih odluka i promena koje bi mogle da im potpuno promene svakodnevicu.

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Ljubav i posao konačno dolaze na svoje

Rak

Za Rakove jesen donosi mogućnost novog početka, naročito kada je reč o ljubavi. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi da dožive neočekivani susret ili započnu romansu koja će im vratiti veru u emocije.

Rakovi koji su već u vezi mogu poželeti više bliskosti, spontanosti i uzbuđenja u odnosu sa partnerom. Predstojeći period mogao bi ih podstaći da osveže ljubavni život i unesu više emocija u svakodnevicu.

Promene se očekuju i na poslu. Uz dodatnu energiju i odlučnost, Rakovi bi mogli da se zauzmu za sebe i zatraže bolje uslove, novu poziciju ili priznanje za svoj trud.

Škorpija

Škorpije ulaze u period lične transformacije. Mogle bi jasno da shvate šta ih više ne ispunjava i da odluče da se udalje od odnosa, navika i situacija koje im oduzimaju energiju.

Na emotivnom planu očekuje ih topliji i harmoničniji period. Biće više bliskosti i ljubavnih prilika.

Promene bi mogle da se dogode i u karijeri. Promena posla, nova pozicija ili drugačije radno okruženje mogli bi da im donesu priliku za napredak i potpuno novi profesionalni pravac.

(Alo)