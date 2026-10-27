NEMAČKA ŽELI GVOZDENU VOJSKU: Pistorijus pozvao na jaču Evropu u okviru snažnijeg NATO-a

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus i njegove kolege iz Francuske, Italije, Poljske i Velike Britanije pozvali su evropske zemlje da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost i izgrade "jaču Evropu u okviru snažnijeg NATO-a", ocenivši da Rusija predstavlja najveću neposrednu i dugoročnu pretnju evroatlantskoj bezbednosti i stabilnosti.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

U zajedničkom autorskom tekstu, koji je objavio Tagesšpigel, pet ministara odbrane istaklo je da su uvereni da evropske zemlje moraju više da učine kako bi ojačale sopstvene odbrambene kapacitete.

Ministri su, međutim, naglasili da će Sjedinjene Američke Države ostati "nezamenljiv saveznik".

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Njihova poruka dolazi u trenutku kada u Evropi raste zabrinutost zbog posvećenosti američkog predsednika Donalda Trampa NATO-u. Tramp je ranije pretio povlačenjem SAD iz Alijanse, a najavljivao je i preuzimanje kontrole nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske, koja je članica NATO-a.

Vašington je u više navrata pozivao evropske članice Alijanse da povećaju izdvajanja za odbranu i više doprinesu zajedničkim vojnim kapacitetima.

U zajedničkom tekstu, ministri su ponovili i političku, vojnu i finansijsku podršku Ukrajini u odbrani od ruske invazije, u trenutku kada se dovodi u pitanje obim buduće američke pomoći Kijevu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta