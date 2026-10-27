HITNO ZAGRMELA MOSKVA: Uskraćivanje medicinske pomoći zbog ruskog jezika je nacizam!
MINISTARSTVO spoljnih poslova Rusije Marija ocenilo je da izjava ukrajinske poverenice za zaštitu državnog jezika Jelene Ivanovske o uskraćivanju medicinske pomoći pacijentima koji govore ruski jezik predstavlja „nacizam“.
- Eto, to je nacizam - izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući navode ukrajinske poverenice.
Prethodno je Ivanovska priznala da ukrajinski lekari imaju pravo da ne pruže medicinsku pomoć pacijentima koji govore ruski, a ne poznaju državni, ukrajinski jezik.
(Sputnjik)
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