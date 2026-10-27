SLAVSKI KOLAČ POJELI POSLE RUČKA: Okrivljeni za ubistvo Tadije Pantića izneo odbranu

PAVLE Filipović (19), koji je optužen za teško ubistvo Tadije Pantića (23) 22. novembra prošle godine u Darvinovoj ulici na Novom Beogradu, kazao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da nije to učinio.

S. J. M.

On je rekao da je u vreme tog ubistva bio kod kuće sa majkom.

Iznoseći odbranu u sudu, kazao je da je to bio drugi dan njegove slave Arhangel Mihailo i da je on te godine preuzeo obaveze oko crkve.

- Prepodne sam spavao u kući i u 12.30 časova sam otišao u crkvu, odneo kolač i zapalio sveću. Ne znam šta bih više rekao - kazao je okrivljeni Filipović.

Na pitanje tužioca Dragana Danilovića rekao je da ne zna kako se zove crkva, ali da je tu u naselju kod okretnice trola, pet minuta od njegove kuće. Na pitanje da opiše kako je izgledao obred u crkvi, odgovorio je da je vrtio sa sveštenikom kolač, da je sveštenik nešto pevao, sipao vino. Kazao je da ne zna kako se zove sveštenik i da se ne seća da li mu je platio, a misli da jeste.

- Kolač je bio okrugao, bio je tu u kući, ne znam da li ga je majka pravila ili je kupila. Iz crkve sam ga vratio kući i pojeli smo ga posle ručka - kazao je Pavle Filipović.

Okrivljeni je naveo i da ne poznaje Tadiju Pantića, da nema motor, niti je ikada seo na njega, da ne zna gde je Darvinova ulica i da misli da nikada nije bio u njoj.

Kazao je i da osporava antropometrijsko veštačenje na osnovu snimaka, jer na njima, kako kaže, nije on. Rekao je da ne poznaje Milka Jovanovića, ali je u optužnici pročitao da je to čovek, koji ga je tog dana uveče odvezao do etno sela Vrhpolje kod Bajine Bašte.

- Tih dana sam bio angažovan sa dvojicom drugova oko otvaranja picerije u Pančevu. Mama mi je dala nešto para za taj posao, ali nam je falio deo novca. Našao sam suinvestitora u Bajinoj Bašti i on je poslao čoveka sa autom da me poveze tamo da se dogovorimo oko ulaganja - kazao je Filipović, ali nije želeo da navede ime tog čoveka, da ga ne bi, kako kaže, mešao u ovu situaciju. - Oko 19 časaova sam od kuće otišao do adrese na Voždovcu, koju su mi javili telefonom i taj Milko me pokupio. Nisam platio tu vožnju, bila je plaćena. U etno selu sam sa tim čovekom popio piće i nastavili smo razgovor kod njega u kući gde sam prespavao. Sutradan oko 15 časova sam se vratio u Beograd autobusom.

Na pitanje sudije Dragomira Gerasimovića zašto je drugog dana slave nosio kolač u crkvu, rekao je da na dan slave nije stigao da to uradi.

Tužilac Danilović je rekao da će s obzirom na odbranu okrivljenog otići do te crkve i pokušati da sazna ime sveštenika, kako bi ga predložio za svedoka.

Pavle Filipović se tereti za teško ubistvo Pantića na svirep i podmukao način. On se sumnjiči da je sa još jednim momkom, koji ga je vozio na motoru i za kojim se traga, došao do zgrade u kojoj je živeo Tadija Pantić. Ne skidajući kacige čekali su da se on pojavi. Kada je izašao, oko 11.45 časova, prema optužnici, Filipović mu je prišao sa leđa i ispalio više metaka u glavu, leđa i noge. Navodno je Tadija pokušao da pobegne, ali ga je stigao kod obližnje trafike i upucao. Tada mu je sa motorom prišao saučesnik i pobegli su sa mesta zločina. Pantić je tu preminuo. Motor je kasnije pronađen zapaljen na Voždovcu. Kako se sumnja izvršioci su se posle krili u štek stanovima, a Filipović je uhapšen dva meseca kasnije. Na saslušanju u istrazi se branio ćutanjem i sada se nalazi u pritvoru.