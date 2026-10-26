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PANIKA U KIJEVU, ZELENSKI VRI OD BESA! Hegset ga stavio na ignor: Zatvorio slavinu – Ova važna vojna pomoć ne stiže već MESEC DANA!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 19:11

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VOLODIMIR Zelenski je izjavio da američki ministar odbrane Pit Hegset nije potpisao dokumenta za isporuku raketa-presretača ukrajinskim oružanim snagama već mesec dana.

ПАНИКА У КИЈЕВУ, ЗЕЛЕНСКИ ВРИ ОД БЕСА! Хегсет га ставио на игнор: Затворио славину – Ова важна војна помоћ не стиже већ МЕСЕЦ ДАНА!

Foto: AI generated/ChatGPT


Ukrajinski predsednik je ovo napisao na svom Telegram kanalu nakon konferencijskog poziva na kojem je razgovarano o situaciji sa isporukom oružja od partnera i obnavljanju snabdevanja energijom nakon ruskih udara.

-Ministar odbrane Ukrajine, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i ministar spoljnih poslova izvestili su o statusu isporuke raketa-presretača protivvazdušne odbrane Ukrajini, pre svega raketa Patriot. Radimo na nekoliko frontova: sa Sjedinjenim Državama, Evropom i drugim partnerima koji imaju zalihe raketa PAC-2 i PAC-3.

Konkretno, skoro mesec dana čekamo potpis gospodina Hegseta u vezi sa raketama za rakete Patriot i rakete Nasam. Naložio sam da se ovo ponovo razgovara sa američkom stranom. Razgovori su u toku i sa drugim zemljama, napomenuo je Zelenski.

Dodao je da je na sastanku bilo reči o pripremama za sastanak grupe Ramštajn, koji će se održati u novembru.

Zelenski je nedavno objavio da Ukrajina trenutno pregovara sa svojim evropskim partnerima o prijemu raketa-presretača, ali da je za njihov transfer potrebna saglasnost američke strane.

Neposredno pre toga, američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da šef Pentagona ne daje saglasnost za transfer raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot iz trećih zemalja u Kijev, objašnjavajući to pitanjem američkih odbrambenih interesa.

strana.one

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