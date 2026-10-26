PANIKA U KIJEVU, ZELENSKI VRI OD BESA! Hegset ga stavio na ignor: Zatvorio slavinu – Ova važna vojna pomoć ne stiže već MESEC DANA!

VOLODIMIR Zelenski je izjavio da američki ministar odbrane Pit Hegset nije potpisao dokumenta za isporuku raketa-presretača ukrajinskim oružanim snagama već mesec dana.

Foto: AI generated/ChatGPT





-Ministar odbrane Ukrajine, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i ministar spoljnih poslova izvestili su o statusu isporuke raketa-presretača protivvazdušne odbrane Ukrajini, pre svega raketa Patriot. Radimo na nekoliko frontova: sa Sjedinjenim Državama, Evropom i drugim partnerima koji imaju zalihe raketa PAC-2 i PAC-3.

Konkretno, skoro mesec dana čekamo potpis gospodina Hegseta u vezi sa raketama za rakete Patriot i rakete Nasam. Naložio sam da se ovo ponovo razgovara sa američkom stranom. Razgovori su u toku i sa drugim zemljama, napomenuo je Zelenski.

Dodao je da je na sastanku bilo reči o pripremama za sastanak grupe Ramštajn, koji će se održati u novembru.

Zelenski je nedavno objavio da Ukrajina trenutno pregovara sa svojim evropskim partnerima o prijemu raketa-presretača, ali da je za njihov transfer potrebna saglasnost američke strane.

Neposredno pre toga, američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da šef Pentagona ne daje saglasnost za transfer raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot iz trećih zemalja u Kijev, objašnjavajući to pitanjem američkih odbrambenih interesa.

strana.one

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta