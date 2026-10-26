SNIMAK koji se 25. oktobra pojavio na internetu prikazuje uništenje ukrajinskih glavnih borbenih tenkova T-64 tokom borbenih dejstava.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Navodi se da su snimak načinile ruske snage, mada detalji o tačnoj lokaciji, okolnostima sukoba i jedinici odgovornoj za uništenje tenkova nisu nezavisno potvrđeni. Tenk T-64 ostao je ključni deo ukrajinskih oklopnih snaga još od raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, kada je Ukrajina nasledila veliki broj ovih vozila. Razvijen u Harkovskom konstruktorskom birou, ovaj tenk je bio cenjen zbog jednostavnijeg održavanja i nižih operativnih troškova u poređenju sa naprednijim modelom T-80, kao i zbog veće pokretljivosti u odnosu na noviji, ali znatno jeftiniji tenk T-72. Iako su tenkovi T-64 činili okosnicu ukrajinskih oklopnih snaga sve do 2022. godine, usled značajnih gubitaka, tenk T-72 sada zauzima istaknutije mesto, budući da je veliki broj ovih tenkova doniran Ukrajini iz inostranstva.

🔥💥🇷🇺🔥💥 Tanque ucraniano T-64 destruído em uma das frentes na zona da operação militar especial.👹💩🇺🇸🇪🇺👹🇺🇦👹🇬🇧 https://t.co/Fs03Sep4qt — Vladimir Putin.🇷🇺🕊️🇧🇷🇻🇪🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇮🇳 (@RobertoRussia) October 25, 2026





Pripadnici ukrajinske vojske u više navrata su izjavili da su primorani da tenkove koriste na većoj udaljenosti od linije fronta, jer su ranjivi na ruske napade. Iako se ovo prvenstveno odnosi na tenkove zapadne proizvodnje, poput američkog „M1 Abrams” (M1 Abrams) — koji imaju znatno veće dimenzije i zahtevaju brojniju posadu — to donekle važi i za tenkove poput T-64, iako se oni znatno lakše mogu sakriti.

Iako je ova tehnika uglavnom zastarela, mali broj direktnih sukoba između tenkova na ukrajinskom ratištu, uz činjenicu da obe strane tenkove prvenstveno koriste za podršku pešadiji, omogućio je tenku T-64 da odigra značajnu ulogu u ovom sukobu. Smatra se da su veliki zahtevi za održavanjem tenkova T-64 doprineli poteškoćama ukrajinske vojske u obezbeđivanju njihove operativne ispravnosti. Prema rečima ukrajinskog stručnjaka za oklopno ratovanje, Mikole Salamahe, trenutno je samo trećina — a u pojedinim slučajevima čak i samo petina — tenkova ukrajinske vojske borbeno spremna.

Otkriven neprijatelj je uništen neprijatelj

Višecevni raketni sistem (VRS) „Tornado-S”, koji pripada grupi „Zapad”, uništio je ukrajinske komandne punktove za upravljanje bespilotnim letelicama, kao i koncentracije ljudstva u Harkovskoj oblasti.

(militarywatchmagazine.com/MO Rusije)

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