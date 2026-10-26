Svet

TEHERAN OKUPIO ČETIRI REGIONALNE SILE: Iran, Turska, Pakistan i Saudijska Arabija udružuju napore za očuvanje mira i bezbednosti!

В.Н.

26. 10. 2026. u 18:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSTAVNICI Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Irana saopštili su danas nakon sastanka u Teheranu da će nastaviti da ulažu napore u očuvanje mira i bezbednosti u regionu.

ТЕХЕРАН ОКУПИО ЧЕТИРИ РЕГИОНАЛНЕ СИЛЕ: Иран, Турска, Пакистан и Саудијска Арабија удружују напоре за очување мира и безбедности!

foto: Konrad Zelazowski / Alamy / Profimedia

Države su u zajedničkom saopštenju navele da će nastaviti dijalog u cilju jačanja saradnje, prenela je Press TV. Domaćin sastanka bio je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana general Mohsen Rezai.

Sastanku su prisustvovali visoki bezbednosni zvaničnik Irana general-major Mohsen Rezai i ministar spoljnih poslova Abas Arakči. Ministar odbrane Saudijske Arabije Khalid bin Salman, načelnik odbrambenih snaga Pakistana Asim Munir i šef turske obaveštajne službe Ibrahim Kalin.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije danas uoči sastanka da taj susret predstavlja praktičan korak ka saradnji i uspostavljanju mehanizama regionalne bezbednosti zasnovanih na zajedničkim interesima.

Dodao je da Iran pažljivo prati razvoj događaja u regionu i da je spreman da odgovori na svaki scenario. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su 7. avgusta 2026. godine u Meki odbrambeni sporazum poznat kao Sporazum iz Meke.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAKRON HITNO IDE U MARSEJ POSLE HAOSA NA ULICAMA: Pljačke, vandalizam i sukobi sa policijom potresaju Francusku!
Svet

0 1

MAKRON HITNO IDE U MARSEJ POSLE HAOSA NA ULICAMA: Pljačke, vandalizam i sukobi sa policijom potresaju Francusku!

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron trebalo bi danas da poseti Marsej, nakon talasa protesta zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama, koji su prerasli u jedne od najtežih nereda u Francuskoj poslednjih godina. Tokom sukoba zabeleženi su masovne pljačke i vandalizam, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez priznao je da su vlasti „izgubile kontrolu“.

26. 10. 2026. u 18:01

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)