TEHERAN OKUPIO ČETIRI REGIONALNE SILE: Iran, Turska, Pakistan i Saudijska Arabija udružuju napore za očuvanje mira i bezbednosti!

PREDSTAVNICI Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Irana saopštili su danas nakon sastanka u Teheranu da će nastaviti da ulažu napore u očuvanje mira i bezbednosti u regionu.

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Države su u zajedničkom saopštenju navele da će nastaviti dijalog u cilju jačanja saradnje, prenela je Press TV. Domaćin sastanka bio je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana general Mohsen Rezai.

Sastanku su prisustvovali visoki bezbednosni zvaničnik Irana general-major Mohsen Rezai i ministar spoljnih poslova Abas Arakči. Ministar odbrane Saudijske Arabije Khalid bin Salman, načelnik odbrambenih snaga Pakistana Asim Munir i šef turske obaveštajne službe Ibrahim Kalin.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije danas uoči sastanka da taj susret predstavlja praktičan korak ka saradnji i uspostavljanju mehanizama regionalne bezbednosti zasnovanih na zajedničkim interesima.

Dodao je da Iran pažljivo prati razvoj događaja u regionu i da je spreman da odgovori na svaki scenario. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su 7. avgusta 2026. godine u Meki odbrambeni sporazum poznat kao Sporazum iz Meke.

(Tanjug)