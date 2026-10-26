ŠTA ZNAČI OZNAKA "A" NA PAKOVANJU? Sve o jajima, kako ih čuvati i testirati ispravnost

PREMA Pravilniku o kvalitetu jaja, čije su odredbe objavljene još 2019. godine, jaja klase A ne peru se pre ni posle klasiranja. Takođe se, uz određene izuzetke za prevoz i maloprodaju, ne izlažu hlađenju ispod 5 °C u lancu prometa. To nisu uputstva da potrošači jaja kod kuće drže na toplom.

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Ljuska ima prirodni zaštitni sloj, kutikulu, koji otežava prodor mikroorganizama. U SAD se komercijalna jaja uglavnom peru i potom čuvaju u rashladnom lancu, zbog čega američke preporuke polaze od drugačijih uslova obrade i prodaje.

Ipak, neoštećena ljuska i očuvan zaštitni sloj nisu garancija da nema salmonele. Prodaja van frižidera ne znači da jaja smeju da stoje na suncu ili u pregrejanom prostoru: naš pravilnik zahteva da budu čista, suva i zaštićena od direktne sunčeve svetlosti.

Šta znači oznaka "klasa A" na pakovanju jaja?

Jaja klase A su sveža jaja namenjena prodaji potrošačima. Prilikom pakovanja moraju da ispunjavaju propisane zahteve kvaliteta, među kojima su čista i neoštećena ljuska i normalne osobine belanca i žumanca.

Oznaka A ne govori o veličini jajeta niti o načinu uzgoja kokošaka. Jaja klase B namenjena su industrijskoj preradi

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Koliko dugo jaja mogu da budu van frižidera?

Ne postoji jedan broj sati ili dana koji garantuje bezbednost svih jaja. Važno je koliko su stara, da li su prethodno rashlađena, da li je ljuska oštećena i na kojoj temperaturi stoje.

Američka preporuka da rashlađena jaja ne ostaju van frižidera duže od dva sata odnosi se na njihov sistem čuvanja. Ne treba je koristiti kao objašnjenje da su sva jaja na običnoj polici u Srbiji nebezbedna.

Ali ni tvrdnja da neoprana jaja mogu bez rizika da stoje tri nedelje u bilo kojoj kuhinji nije pouzdana.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) u proceni rizika navodi da, ako je salmonela prisutna u jajetu, viša temperatura i duže čuvanje pogoduju njenom umnožavanju. Zato je frižider preporučen izbor za čuvanje kod kuće.

Kako pravilno čuvati jaja posle kupovine

Po dolasku kući stavite jaja u frižider podešen na oko 4 °C, u originalnoj kutiji, najbolje na unutrašnju policu. Pratite rok i uputstvo za čuvanje na pakovanju.

Izbegavajte ponavljano vađenje cele kutije na toplo i vraćanje u frižider. Nagla promena temperature može da izazove kondenzaciju na ljusci, što olakšava prodor bakterija. Izvadite samo onoliko jaja koliko vam je potrebno za pripremu.

Nemojte prati jaja pre skladištenja. Posle rukovanja sirovim jajima operite ruke, pribor i radnu površinu. Za jela koja ostaju sirova, poput domaćeg majoneza, koristite pasterizovana jaja ili pasterizovane proizvode od jaja.

Miris i test u vodi ne potvrđuju bezbednost

Neprijatan miris jeste razlog da jaje bacite, ali odsustvo mirisa ne isključuje salmonelu. Ni popularni test potapanja u vodu ne pokazuje da li je jaje bezbedno za jelo.

Birajte jaja sa neoštećenom ljuskom i dobro ih termički obradite, tako da belance i žumance budu čvrsti.

Kuvana jaja i pripremljena jela sa jajima ne ostavljajte na sobnoj temperaturi duže od dva sata, odnosno duže od jednog sata kada je temperatura iznad približno 32 °C.

Najvažnije je da mesto na kojem su jaja izložena u prodavnici ne bude jedini kriterijum za čuvanje kod kuće. Proverite deklaraciju, sačuvajte pakovanje i izbegavajte dugo držanje na toplom mestu.

(Blic)