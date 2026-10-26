MOSKVA UPERILA PRST U KIJEV: Dronovima miniraju prilaz, sprečavaju evakuaciju civila i dotok pomoći
JEDINICE Oružanih snaga Ukrajine izvele su 18 artiljerijskih udara i više od 120 napada dronovima na grad Aljoški, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Jedinice grupe trupa 'Dnjepar' svakodnevno sprovode inženjerijsko izviđanje i uklanjaju eksplozivna sredstva i mine-zamke sa glavnih prilaznih puteva ka naselju Aljoški. Oružane snage Ukrajine postavljaju mine pomoću bespilotnih letelica - istakli su.
Kako su napomenuli u ruskom odbrambenom resoru, kijevski režim već više od dve godine svakodnevno artiljerijom granatira puteve i prilazne pravce ka naselju i masovno koristi bespilotne letelice za uništavanje svih vrsta drumskih vozila.
- Ukrajinske snage daljinski postavljaju mine dronovima na prilaznim putevima kako bi onemogućile evakuaciju civilnog stanovništva i blokirale dopremanje hrane, lekova i robe od društvenog značaja u naselje - podvukli su.
Ministarstvo odbrane Rusije je napomenulo da je, samo tokom poslednje nedelje, počev od 19. oktobra, kijevski režim izveo je 18 artiljerijskih udara i više od 120 napada bespilotnim letelicama na naselje i glavne puteve koji vode do njega.
- Inženjerijske jedinice grupe snaga su tokom nedelje otkrile i neutralisale više od 300 eksplozivnih sredstava i mina - podvukli su.
(RT Balkan)
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