Svet

STIGLO VAŽNO UPOZORENJE IZ UN: "Situacija bi mogla da izmakne kontroli..."

Танјуг

26. 10. 2026. u 14:21

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GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je danas da eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana preti potpunim gubitkom kontrole nad situacijom na Bliskom istoku.

СТИГЛО ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ ИЗ УН: Ситуација би могла да измакне контроли...

Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

- Potrebni su nam maksimalna uzdržanost i diplomatska rešenja. Ako zveckanje oružjem kojem trenutno svedočimo preraste u međusobnu eskalaciju velikih razmera, situacija u regionu bi mogla da izmakne kontroli - napisao je generalni sekretar na mreži Iks.

Istakao je da prava na plovidbu i sloboda plovidbe u skladu sa međunarodnim pravom moraju da se u potpunosti obnove u Ormuskom moreuzu i Bab el-Mandebu i oko njih.

Naveo je da je danas pohvalio posredničku ulogu Egipta sa ciljem da pomogne u stvaranju uslova za dijalog između SAD i Irana.

- Egipat je uvek bio stub multikulturalizma, radeći na otvaranju prostora za diplomatiju - dodao je Gutereš, zaključivši da je, u trenutku kada se podele produbljuju, ključno održati diplomatske kanale otvorenim.

SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim udarima.

Sredinom juna, Teheran i Vašington su potpisali memorandum o prekidu neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili udare.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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