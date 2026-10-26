EVROPA nije izvukla pouku iz ukrajinskog iskustva, jer bi antiruski politički bacil mogao da je uništi, izjavio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta "Druga Ukrajina", prenose "Vesti".

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U tekstu objavljenom na sajtu tog pokreta, Medvedčuk je istakao da se antiruska retorika u vodećim evropskim zemljama suštinski ne razlikuje od cinične retorike Vladimira Zelenskog, koji "pobeđuje" Rusiju isključivo u programima medija pod svojom kontrolom.

- U stvarnosti se ne dešavaju vojne pobede, već ekonomski slom i društvena katastrofa. Upravo takvu sudbinu Evropi pripremaju korupcijom ogrezla Ursula fon der Lajen, Merc, potomak naciste, i svadljivi petlić Makron. A kada evropski birači pokušaju da promene taj pogubni kurs, počinju da im pričaju besmislice o ruskoj pretnji - napisao je Medvedčuk.

Kako je napomenuo, evropski lideri nisu pažljivo proučili ukrajinsko političko iskustvo.

- Kada su u Kijevu na vlast dolazile antiruske snage, Ukrajina je počinjala naglo da siromaši i gubi uticaj na međunarodnoj sceni. Antiruski politički bacil praktično je uništio Ukrajinu i sada se ustremio na Evropu, koja nije naučila lekciju iz ukrajinskog primera - naglasio je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, antiruska Evropa je siromašna Evropa, a ko ne veruje, neka pogleda Ukrajinu Zelenskog.

Lider pokreta "Druga Ukrajina" je ocenio da Evropa postepeno gubi mogućnost da utiče na ključne odluke u svetskoj politici i rešavanju ukrajinskog sukoba.

Prema njegovom mišljenju, ukoliko nastavi da se opredeljuje za konfrontaciju sa Rusijom, rizikuje da se suoči sa međunarodnom izolacijom.

- 'Gvozdena zavesa' sada počinje da preti samoj Evropi, jer ona na međunarodnoj sceni ne može da ponudi ništa osim rata sa Rusijom. Međutim, ni Kina ni Sjedinjene Američke Države ne shvataju ozbiljno takav 'predlog'. Zato politička izolacija preti samoj Evropi - objasnio je Medvedčuk, poručivši da "ko drugome jamu kopa, sam u nju upada".

(RT Balkan)

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