ROK JE POSTAVLJEN: SAD spremne za nove velike vojne operacije protiv Irana

AMERIČKE centralna komanda (CENTCOM) i snage na Bliskom istoku spremne su da u roku od 96 sati od dobijanja naređenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa pokrenu nove, potencijalno velike vojne operacije protiv Irana, saopštila su danas dva američka zvaničnika za CNN, navodeći da je u regionu raspoređeno dovoljno snaga za izvođenje mogućih napada.

Foto: Printskri/Jutjub/War Thunder. Official channel

Prema njihovim rečima, obim novih operacija verovatno bi prevazišao dosadašnje akcije usmerene na održavanje postojećeg stanja, koje su obuhvatale napade na iranske radare, lansirne sisteme i druge vojne kapacitete koje Teheran može brzo da obnovi.

- To će biti velika operacija - rekao je jedan od zvaničnika za CNN.

Sličnu procenu izneli su i drugi sadašnji i bivši američki zvaničnici upoznati sa internim vojnim planiranjem.

Američki zvaničnici priznaju da bi nove operacije mogle da budu složenije jer su iranske snage sada bolje upoznate sa američkom vojnom taktikom, što bi otežalo uništavanje svih planiranih ciljeva.

Ipak, CENTCOM i Pentagon razvijaju širok spisak potencijalnih ciljeva, uključujući iransku energetsku infrastrukturu, vojne objekte i nuklearna postrojenja.

Prema navodima zvaničnika, Tramp još nije doneo konačnu odluku o daljim potezima nakon izbora za Kongres, ali se čini da je skloniji odobravanju opsežnije vojne akcije.

Istovremeno, oni upozoravaju da je američki predsednik i ranije razmatrao određene poteze, da bi od njih odustao u poslednjem trenutku.

Prema navodima dva izvora upoznata sa najnovijim američkim obaveštajnim procenama, Iran i jemenski pobunjenici Huti ozbiljno razmatraju mogućnost obnavljanja napada SAD i potencijalno Izraela.

Američke obaveštajne službe smatraju da Iran i Huti u ovom trenutku verovatno neće prvi pokrenuti napade velikih razmera na američko osoblje ili Izrael, ali da bi bez oklevanja uzvratili ukoliko američke ili izraelske snage prve napadnu Iran.

Zbog bezbednosnih rizika, SAD bi u narednim danima mogle da nastave povlačenje dela osoblja iz svojih ambasada širom Bliskog istoka.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zalaže se za nove napade na Iran, ali su američki zvaničnici zatražili od Izraela da sačeka dok Trampova administracija ne bude spremna za zajedničke operacije, naveli su dva američka zvaničnika i jedan izraelski bezbednosni izvor.

- Netanjahu je zaista želeo i pokušavao da ubedi Trampa da zajedno napadnu Iran pre izbora, ali Tramp nije dao zeleno svetlo - rekao je izraelski izvor za CNN.

Međutim, visoki američki zvaničnici, uključujući Trampa, poručili su Izraelu da zasad odustane od tih planova, uz naznake da bi dve zemlje uskoro mogle da pokrenu zajedničke operacije.

Prema navodima izvora, Izrael je za sada odložio neposredne planove za nove napade, ali se priprema za potencijalnu zajedničku akciju sa SAD, verovatno nakon američkih izbora za Kongres.

- Planovi su spremni i čekaju Trampovo odobrenje, koje bi moglo da usledi nakon izbora za Kongres - rekao je izvor za CNN.

(Tanjug)