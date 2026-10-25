POVREĐENO VIŠE OD 80 LJUDI: Autobus upao u provaliju u Kataloniji

VIŠE od 80 ljudi je povređeno u autobuskoj nesreći u Kataloniji.

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Prema izveštaju lista „El Espanjol“ , autobus je sleteo sa puta i upao u strmu provaliju na planinskom putu u opštini Fogars de Montklus.

„Više od 80 ljudi je povređeno, od kojih sedam teško, kada je autobus sleteo sa puta u Kataloniji, u Španiji“, javio je televizijski kanal.

Ranije je objavljeno da je najmanje šest ljudi poginulo u Španiji zbog lošeg vremena.