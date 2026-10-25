JEZIVA PRETNJA IRANSKOG MOĆNIKA NA HEBREJSKOM ODJEKNULA SVETOM: Za manje od sat vremena izraelske teritorije ćemo učiniti nenastanjivim

VISOKI iranski poslanik izjavio je u objavi na hebrejskom jeziku da bi svaki potez protiv bezbednosti ili nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena.

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Ebrahim Azizi, predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na hebrejskom na svom nalogu na društvenim mrežama da bi svaki potez protiv bezbednosti i nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena, prenosi Tasnim.

- Znajte da će, u slučaju bilo kakvog poteza protiv naše bezbednosti i nacionalnih interesa, biti potrebno manje od sat vremena da okupirane teritorije postanu nenastanjive - naglasio je Azizi.

A single miscalculation is all it takes: the occupied lands rendered uninhabitable in under an hour. https://t.co/X8wuAXnKO5 — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) October 24, 2026

Na slici objavljenoj uz poruku prikazana je infrastruktura Izraela.

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