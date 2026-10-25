Svet

JEZIVA PRETNJA IRANSKOG MOĆNIKA NA HEBREJSKOM ODJEKNULA SVETOM: Za manje od sat vremena izraelske teritorije ćemo učiniti nenastanjivim

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 10. 2026. u 22:52

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VISOKI iranski poslanik izjavio je u objavi na hebrejskom jeziku da bi svaki potez protiv bezbednosti ili nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena.

ЈЕЗИВА ПРЕТЊА ИРАНСКОГ МОЋНИКА НА ХЕБРЕЈСКОМ ОДЈЕКНУЛА СВЕТОМ: За мање од сат времена израелске територије ћемо учинити ненастањивим

Foto: AI generated

Ebrahim Azizi, predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na hebrejskom na svom nalogu na društvenim mrežama da bi svaki potez protiv bezbednosti i nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena, prenosi Tasnim.

 - Znajte da će, u slučaju bilo kakvog poteza protiv naše bezbednosti i nacionalnih interesa, biti potrebno manje od sat vremena da okupirane teritorije postanu nenastanjive - naglasio je Azizi.

Na slici objavljenoj uz poruku prikazana je infrastruktura Izraela.

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