JEZIVA PRETNJA IRANSKOG MOĆNIKA NA HEBREJSKOM ODJEKNULA SVETOM: Za manje od sat vremena izraelske teritorije ćemo učiniti nenastanjivim
VISOKI iranski poslanik izjavio je u objavi na hebrejskom jeziku da bi svaki potez protiv bezbednosti ili nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena.
Ebrahim Azizi, predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na hebrejskom na svom nalogu na društvenim mrežama da bi svaki potez protiv bezbednosti i nacionalnih interesa Irana učinio okupirane teritorije nenastanjivim za manje od sat vremena, prenosi Tasnim.
- Znajte da će, u slučaju bilo kakvog poteza protiv naše bezbednosti i nacionalnih interesa, biti potrebno manje od sat vremena da okupirane teritorije postanu nenastanjive - naglasio je Azizi.
Na slici objavljenoj uz poruku prikazana je infrastruktura Izraela.
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