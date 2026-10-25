PENTAGON U AKCIJI: SAD pripremaju svoje vojne baze za autonomno delovanje
PENTAGON priprema vojne baze širom SAD kako bi mogle da autonomno deluju najmanje 90 dana u slučaju većeg sukoba, javlja Foks njuz.
- Pentagon priprema američke vojne baze da nastave sa radom najmanje 90 dana bez spoljne podrške, spremajući se za mogući rat velikih razmera koji bi mogao da osakatim elektroenergetsku mrežu - navodi se u izveštaju.
Ranije je objavljeno da je Poljska spremna da izdvoji približno 15 milijardi zlota (skoro 4 milijarde dolara) za stvaranje stalne američke vojne baze na svojoj teritoriji.
Britanski ministar odbrane Ves Striting rekao je da zemlja mora biti spremna za rat u roku od 1.000 dana.
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