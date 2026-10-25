Svet

PENTAGON U AKCIJI: SAD pripremaju svoje vojne baze za autonomno delovanje

Novosti online

25. 10. 2026. u 22:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PENTAGON priprema vojne baze širom SAD kako bi mogle da autonomno deluju najmanje 90 dana u slučaju većeg sukoba, javlja Foks njuz.

ПЕНТАГОН У АКЦИЈИ: САД припремају своје војне базе за аутономно деловање

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP/Profimedia

- Pentagon priprema američke vojne baze da nastave sa radom najmanje 90 dana bez spoljne podrške, spremajući se za mogući rat velikih razmera koji bi mogao da osakatim elektroenergetsku mrežu - navodi se u izveštaju.

Ranije je objavljeno da je Poljska spremna da izdvoji približno 15 milijardi zlota (skoro 4 milijarde dolara) za stvaranje stalne američke vojne baze na svojoj teritoriji.

Britanski ministar odbrane Ves Striting rekao je da zemlja mora biti spremna za rat u roku od 1.000 dana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal