BEN GVIR PRETI: Pretvoriću palestinskim zatvorenicima život u pakao

IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir izjavio je da će palestinskim zatvorenicima “život pretvoriti u pakao”, dodajući da se moli da “teroristi” budu pogubljeni.

Foto: DEBBIE HILL / UPI / Profimedia

U objavi na platformi X, on je takođe govorio o potrebi da se “demontira Palestinska uprava”, koju je nazvao “nacistima koji uče decu da ubijaju”.

Ben Gvir je u odvojenoj objavi na istoj platformi naveo i da je konfiskovao kolač od palestinskih zatvorenika u zatvoru Lavi, koji su pronašli upravnik i njegov tim.

On je dodao da su zatvorenici uspeli da prikupe malo namirnica kako bi napravili nešto nalik kolaču, a sastojalo se od nekoliko kašika džema i kriški hleba skupljanog danima, pri čemu su planirali da to pojedu u utorak kako bi proslavili njegov eventualni neuspeh na predstojećim izborima.

Ben Gvir je naveo da je kolač konfiskovan, a zatvorenici su kažnjeni samicom.

-Oni su već isplanirali svoje slavlje, ali što se nas tiče, zabava je završena, napisao je izraelski ministar.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta