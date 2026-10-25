Svet

BEN GVIR PRETI: Pretvoriću palestinskim zatvorenicima život u pakao

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 22:24

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IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir izjavio je da će palestinskim zatvorenicima “život pretvoriti u pakao”, dodajući da se moli da “teroristi” budu pogubljeni.

БЕН ГВИР ПРЕТИ: Претворићу палестинским затвореницима живот у пакао

Foto: DEBBIE HILL / UPI / Profimedia

U objavi na platformi X, on je takođe govorio o potrebi da se “demontira Palestinska uprava”, koju je nazvao “nacistima koji uče decu da ubijaju”.

Ben Gvir je u odvojenoj objavi na istoj platformi naveo i da je konfiskovao kolač od palestinskih zatvorenika u zatvoru Lavi, koji su pronašli upravnik i njegov tim.

On je dodao da su zatvorenici uspeli da prikupe malo namirnica kako bi napravili nešto nalik kolaču, a sastojalo se od nekoliko kašika džema i kriški hleba skupljanog danima, pri čemu su planirali da to pojedu u utorak kako bi proslavili njegov eventualni neuspeh na predstojećim izborima.

Ben Gvir je naveo da je kolač konfiskovan, a zatvorenici su kažnjeni samicom.

-Oni su već isplanirali svoje slavlje, ali što se nas tiče, zabava je završena, napisao je izraelski ministar.

Tanjug

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