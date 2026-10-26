OPŠTI HAOS NA POMOLU! Iran preti da preseče internet i uništi AI centar Amerike – Vašington sprema brutalan odgovor!
IRAN je upozorio da bi centri podataka povezani sa SAD, postrojenja za veštačku inteligenciju i podvodni komunikacioni kablovi u regionu Zaliva mogli postati mete ukoliko Sjedinjene Države pokrenu novi napad na tu zemlju.
Mohsen Rezai, sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, upozorio je da bi ti resursi mogli biti uništeni u eventualnom novom sukobu, navodeći da američki interesi u regionu obuhvataju infrastrukturu vrednu više od 2 biliona dolara. Rezai je naglasio da Iran još uvek nije odredio ova postrojenja i kablove kao mete, ali je nagovestio da bi Teheran mogao da proširi svoj odgovor i izvan konvencionalnih vojnih objekata i energetske infrastrukture.
Ovo upozorenje stiže u trenutku kada američke tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj regiona Zaliva, pretvarajući ga u značajno globalno čvorište za računarstvo u oblaku (cloud computing) i veštačku inteligenciju. Kompanija „Majkrosoft” (Microsoft) obavezala se da će u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u periodu od 2023. do kraja 2029. godine, uložiti 15,2 milijarde dolara, što uključuje investicije u napredne centre podataka za veštačku inteligenciju i računarstvo u oblaku, kao i partnerstvo sa tehnološkom kompanijom „G42” (G42) iz Emirata. „Amazon veb servisi” (Amazon Web Services – AWS) ulažu oko 5,3 milijarde dolara u infrastrukturu za računarstvo u oblaku u Saudijskoj Arabiji, dok su „Gugl” (Google) i saudijski Javni investicioni fond najavili izgradnju centra za veštačku inteligenciju vrednog 10 milijardi dolara. Ove investicije su ključne za napore vlada u regionu Zaliva da diversifikuju svoje ekonomije – smanje zavisnost od nafte – i obezbede značajniju ulogu u globalnoj tehnološkoj industriji.
Veliki deo ove infrastrukture je već operativan. AWS upravlja infrastrukturom za računarstvo u oblaku u UAE i Bahreinu, dok „Majkrosoft”, „Gugl” i „Orakl” (Oracle) imaju centre podataka i usluge u oblaku na više tržišta u Zalivu. Ova postrojenja obezbeđuju računarske kapacitete za preduzeća, državne agencije i finansijske institucije, pri čemu infrastruktura za veštačku inteligenciju zahteva sve veće količine električne energije, specijalizovane procesore, sisteme za hlađenje i komunikacione veze velikog kapaciteta. Njihova koncentracija u regionu koji je izložen vojnim sukobima stvara ranjivosti koje pogađaju ne samo same tehnološke kompanije, već i šire ekonomije koje zavise od njihovih usluga.
Rizici su postali stvarni u martu 2026. godine, kada je AWS izvestio da su dva njegova postrojenja u UAE bila direktno pogođena dronovima, dok je napad u blizini drugog objekta u Bahreinu prouzrokovao fizička oštećenja infrastrukture. Incidenti su izazvali strukturna oštećenja, prekinuli snabdevanje električnom energijom i rezultirali dodatnom štetom od vode tokom operacija gašenja požara, zbog čega je više usluga u oblaku ostalo nedostupno. AWS je upozorio da će oporavak biti produžen jer je šteta obuhvatala fizičke objekte i sisteme za podršku, a ne konvencionalni softverski kvar. Prekid je takođe pogodio korisnike koji zavise od infrastrukture oblaka, uključujući finansijske institucije, pokazujući kako napadi na pojedinačne centre podataka mogu imati posledice u više sektora.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
CENTKOM NAPRAVIO PLANOVE ALI...Tramp: SAD neće danas napasti Iran
25. 10. 2026. u 19:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)