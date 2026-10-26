OPŠTI HAOS NA POMOLU! Iran preti da preseče internet i uništi AI centar Amerike – Vašington sprema brutalan odgovor!

IRAN je upozorio da bi centri podataka povezani sa SAD, postrojenja za veštačku inteligenciju i podvodni komunikacioni kablovi u regionu Zaliva mogli postati mete ukoliko Sjedinjene Države pokrenu novi napad na tu zemlju.

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Mohsen Rezai, sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, upozorio je da bi ti resursi mogli biti uništeni u eventualnom novom sukobu, navodeći da američki interesi u regionu obuhvataju infrastrukturu vrednu više od 2 biliona dolara. Rezai je naglasio da Iran još uvek nije odredio ova postrojenja i kablove kao mete, ali je nagovestio da bi Teheran mogao da proširi svoj odgovor i izvan konvencionalnih vojnih objekata i energetske infrastrukture.



Ovo upozorenje stiže u trenutku kada američke tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj regiona Zaliva, pretvarajući ga u značajno globalno čvorište za računarstvo u oblaku (cloud computing) i veštačku inteligenciju. Kompanija „Majkrosoft” (Microsoft) obavezala se da će u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u periodu od 2023. do kraja 2029. godine, uložiti 15,2 milijarde dolara, što uključuje investicije u napredne centre podataka za veštačku inteligenciju i računarstvo u oblaku, kao i partnerstvo sa tehnološkom kompanijom „G42” (G42) iz ​​Emirata. „Amazon veb servisi” (Amazon Web Services – AWS) ulažu oko 5,3 milijarde dolara u infrastrukturu za računarstvo u oblaku u Saudijskoj Arabiji, dok su „Gugl” (Google) i saudijski Javni investicioni fond najavili izgradnju centra za veštačku inteligenciju vrednog 10 milijardi dolara. Ove investicije su ključne za napore vlada u regionu Zaliva da diversifikuju svoje ekonomije – smanje zavisnost od nafte – i obezbede značajniju ulogu u globalnoj tehnološkoj industriji.Veliki deo ove infrastrukture je već operativan. AWS upravlja infrastrukturom za računarstvo u oblaku u UAE i Bahreinu, dok „Majkrosoft”, „Gugl” i „Orakl” (Oracle) imaju centre podataka i usluge u oblaku na više tržišta u Zalivu. Ova postrojenja obezbeđuju računarske kapacitete za preduzeća, državne agencije i finansijske institucije, pri čemu infrastruktura za veštačku inteligenciju zahteva sve veće količine električne energije, specijalizovane procesore, sisteme za hlađenje i komunikacione veze velikog kapaciteta. Njihova koncentracija u regionu koji je izložen vojnim sukobima stvara ranjivosti koje pogađaju ne samo same tehnološke kompanije, već i šire ekonomije koje zavise od njihovih usluga.Rizici su postali stvarni u martu 2026. godine, kada je AWS izvestio da su dva njegova postrojenja u UAE bila direktno pogođena dronovima, dok je napad u blizini drugog objekta u Bahreinu prouzrokovao fizička oštećenja infrastrukture. Incidenti su izazvali strukturna oštećenja, prekinuli snabdevanje električnom energijom i rezultirali dodatnom štetom od vode tokom operacija gašenja požara, zbog čega je više usluga u oblaku ostalo nedostupno. AWS je upozorio da će oporavak biti produžen jer je šteta obuhvatala fizičke objekte i sisteme za podršku, a ne konvencionalni softverski kvar. Prekid je takođe pogodio korisnike koji zavise od infrastrukture oblaka, uključujući finansijske institucije, pokazujući kako napadi na pojedinačne centre podataka mogu imati posledice u više sektora.

militarywatchmagazine.com

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