IZBORI u Izraelu i SAD menjaju odnos snaga u ratu sa Iranom.

Unsplash

Prema pisanju zapadnih medija, Sjedinjene Države i Izrael su već razradile detaljne planove za novu vojnu operaciju protiv Irana, čije je sprovođenje odloženo za period nakon parlamentarnih izbora u Izraelu (27. oktobar) i izbora za Kongres SAD na sredini predsedničkog mandata (3. novembar).

Ukoliko do operacije dođe, neće biti reč o kopnenoj invaziji, pa čak ni o vazdušnom napadu, već prvenstveno o intenziviranju bombardovanja. O planovima za ovu operaciju razgovaralo se tokom posete američkog sekretara za odbranu Pita Hegseta Izraelu 19. oktobra, ali je predsednik Donald Tramp naložio da se napad odloži do okončanja izbora za Kongres, strahujući od pada rejtinga Republikanske stranke usled rasta cena goriva i dugotrajnog rata. Ukoliko demokrate pobede na izborima, moći će značajno da ograniče Trampovo delovanje – kako kroz kontrolu ratnog budžeta, tako i putem pokretanja istraga i postupka za opoziv (impičment).

Rezultati izbora u Izraelu takođe su od velikog značaja. Prema anketama, stranka Likud Benjamina Netanjahua neće imati većinu u Knesetu, što znači da će on morati da formira koaliciju pre nego što bude mogao da preuzme funkciju premijera. Iako u izraelskom društvu postoji snažan konsenzus da Teheran predstavlja egzistencijalnu pretnju, prisutne su značajne razlike u pogledu vojne taktike, zbog čega će Bela kuća morati da prilagodi svoju vojnu strategiju.

Teheran se priprema za povlačenje iz Ugovora o neširenju nuklernog oružja (NPT)

Teheran je, sa svoje strane, upozorio da će, ukoliko dođe do novih napada, odgovor biti drugačiji od onoga što njegovi protivnici očekuju. Analitičari procenjuju da bi Iran mogao da uzvrati udarima ne samo na najveće naftne rafinerije u regionu, već i na svu kritičnu infrastrukturu u Persijskom zalivu (naftne platforme, centre za podatke, trgovačke brodove i podmorske kablove), čime bi izazvao kolaps globalne ekonomije.

Glavna prepreka u mirovnim pregovorima i dalje je pitanje iranskog obogaćenog uranijuma. Vašington zahteva da se on razblaži sa 60% na 4%, dok Teheran insistira na prekidu neprijateljstava, ukidanju blokade i postizanju dogovora o uslovima za otvaranje Ormuskog moreuza – pre nego što se uopšte razgovara o njegovom nuklearnom programu. Rusija je ponudila da preuzme obogaćeni uranijum, ali Teheran time nije bio zadovoljan. I to je razumljivo – to je jedino osiguranje protiv eskalacije.

Ukoliko predstojeći napadi SAD i Izraela direktno ugroze opstanak zemlje, Teheran bi mogao zvanično da se povuče iz Ugovora o neširenju nuklernog oružja (NPT) i, kao krajnju meru, naredi hitno sklapanje nuklearnih bojevih glava.

Iranu ističe vreme

Iran insistira na tome da prvi korak ka popuštanju napetosti mora biti povratak na Islamabadski memorandum, koji je usaglašen u leto 2026. godine. Glavni uslov Irana su čvrste međunarodne garancije da SAD neće ponovo jednostrano raskinuti sporazum, kao što je to Tramp učinio sa dogovorom iz 2015. godine.

U ovom sukobu, Iran pokazuje znatno veću toleranciju na ekonomski i vojni pritisak, dok su SAD i Izrael ozbiljno ograničeni vremenom i unutrašnjom političkom stabilnošću. Tramp je biznismen u politici, usmeren na brze i upečatljive dogovore, a ne na dugotrajne ideološke ratove. Kada cena „kažnjavanja Irana” za američke poreske obveznike postane previsoka (što će izbori i pokazati), Vašington će verovatno ponuditi Iranu mesto za pregovaračkim stolom pod privremenim uslovima: pregovori o nuklearnom programu usledili bi nakon obostranog ukidanja blokade Ormuskog moreuza i delimičnog ukidanja sankcija prema Iranu.

BONUS VIDEO