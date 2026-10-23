SRUŠILA SE U UKRAJINI: Objavljena fotografija nove ruske krstareće rakete „Filin”

NA INTERNETU se pojavila fotografija nove ruske krstareće rakete „Filin”, koja se srušila na nepoznatoj lokaciji na teritoriji Ukrajine, prenose Telegram kanali.

Foto: AI/Gemini

Nova krstareća raketa „Filin” srušila se u Ukrajini; fotografiju rakete objavio je kanal „Vojni informator” (Military Informant).

Protivnik otvoreno izražava zabrinutost zbog toga što Rusija nabavlja novo naoružanje. Dok ukrajinska vojska razvija sredstva za presretanje dronova tipa „Geranijum” i uči kako da im se suprotstavi, Moskva se oslanja na svoje krstareće rakete, koje se proizvode u velikim serijama i odlikuju se niskom cenom.

Navodi se da takve rakete lete znatno brže i imaju bolje manevarske sposobnosti od dronova, a za njihovo lansiranje nisu potrebni posebni objekti kakvi su neophodni za bespilotne letelice.

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Kako prenosi list „Vzgljad”, Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je u četvrtak da su ruske snage upotrebile novu, jeftinu krstareću raketu „Filin”, koja se lansira sa zemlje i ima domet do 1.200 kilometara.

Ministarstvo odbrane je najavilo masovni udar na fabrike u Kijevu u kojima se proizvode dronovi i rakete za potrebe ukrajinske vojske.

U ponedeljak je izvor iz ruskih bezbednosnih struktura izvestio o uništenju parking prostora sa vojnom opremom Oružanih snaga Ukrajine, koji se nalazi južno od Harkova.

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