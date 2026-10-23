SRUŠILA SE U UKRAJINI: Objavljena fotografija nove ruske krstareće rakete „Filin”
NA INTERNETU se pojavila fotografija nove ruske krstareće rakete „Filin”, koja se srušila na nepoznatoj lokaciji na teritoriji Ukrajine, prenose Telegram kanali.
Nova krstareća raketa „Filin” srušila se u Ukrajini; fotografiju rakete objavio je kanal „Vojni informator” (Military Informant).
Protivnik otvoreno izražava zabrinutost zbog toga što Rusija nabavlja novo naoružanje. Dok ukrajinska vojska razvija sredstva za presretanje dronova tipa „Geranijum” i uči kako da im se suprotstavi, Moskva se oslanja na svoje krstareće rakete, koje se proizvode u velikim serijama i odlikuju se niskom cenom.
Navodi se da takve rakete lete znatno brže i imaju bolje manevarske sposobnosti od dronova, a za njihovo lansiranje nisu potrebni posebni objekti kakvi su neophodni za bespilotne letelice.
Kako prenosi list „Vzgljad”, Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je u četvrtak da su ruske snage upotrebile novu, jeftinu krstareću raketu „Filin”, koja se lansira sa zemlje i ima domet do 1.200 kilometara.
Ministarstvo odbrane je najavilo masovni udar na fabrike u Kijevu u kojima se proizvode dronovi i rakete za potrebe ukrajinske vojske.
U ponedeljak je izvor iz ruskih bezbednosnih struktura izvestio o uništenju parking prostora sa vojnom opremom Oružanih snaga Ukrajine, koji se nalazi južno od Harkova.
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