Svet

SKANDAL U PORODICI MEGAN MARKL: Otac vojvotkinje pod istragom zbog jezivog otkrića u kući na Filipinima

D.D.

23. 10. 2026. u 14:08

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OTAC supruge princa Harija, Megan, je pod istragom zbog posedovanja dečje pornografije u svom domu na Filipinima, objavio je list "The Sun" .

СКАНДАЛ У ПОРОДИЦИ МЕГАН МАРКЛ: Отац војвоткиње под истрагом због језивог открића у кући на Филипинима

Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash

- Otac vojvotkinje od Saseksa, Tomas Markl stariji, sa kojim je ona dugo održavala otuđenu vezu, pod istragom je zbog ogromne arhive dečje pornografije. Njegov rođeni sin ga je prijavio policiji - pišu novine.

Kako je navedeno u publikaciji, Marklov sin je rekao policiji da je pronašao stotine slika dečje pornografije u očevom domu na Filipinima .

Takođe je kontaktirao američke organe reda, koji se „spremaju da pokrenu sopstvenu istragu“.

(Ria Novosti)

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