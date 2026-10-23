OTAC supruge princa Harija, Megan, je pod istragom zbog posedovanja dečje pornografije u svom domu na Filipinima, objavio je list "The Sun" .

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- Otac vojvotkinje od Saseksa, Tomas Markl stariji, sa kojim je ona dugo održavala otuđenu vezu, pod istragom je zbog ogromne arhive dečje pornografije. Njegov rođeni sin ga je prijavio policiji - pišu novine.

Kako je navedeno u publikaciji, Marklov sin je rekao policiji da je pronašao stotine slika dečje pornografije u očevom domu na Filipinima .

Takođe je kontaktirao američke organe reda, koji se „spremaju da pokrenu sopstvenu istragu“.

(Ria Novosti)