SKANDAL U PORODICI MEGAN MARKL: Otac vojvotkinje pod istragom zbog jezivog otkrića u kući na Filipinima
OTAC supruge princa Harija, Megan, je pod istragom zbog posedovanja dečje pornografije u svom domu na Filipinima, objavio je list "The Sun" .
- Otac vojvotkinje od Saseksa, Tomas Markl stariji, sa kojim je ona dugo održavala otuđenu vezu, pod istragom je zbog ogromne arhive dečje pornografije. Njegov rođeni sin ga je prijavio policiji - pišu novine.
Kako je navedeno u publikaciji, Marklov sin je rekao policiji da je pronašao stotine slika dečje pornografije u očevom domu na Filipinima .
Takođe je kontaktirao američke organe reda, koji se „spremaju da pokrenu sopstvenu istragu“.
(Ria Novosti)
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