ORGANIZOVALA ŽURKE U STARAČKOM DOMU ZBOG KOJIH JOJ PRETE IZBACIVANJEM: Baka u 96 godina postala Tik Tok zvezda

LILIJAN Dronijak (96), poznata svojim pratiocima kao Grandma Droniak, postala je poznata u junu nakon tvrdnji da joj dom za stare preti izbacivanjem zbog organizovanja žurki.

Foto: /X/ @MirrorPics

Ova ustanova je kasnije potvrdila da je to istina, ali je sa bakon postignut dogovor koji joj omogućava da nastavi da organizuje žurke, pod uslovom da ne obezbeđuje alkoholna pića.

Sa 15 miliona pratilaca i ostvarenom zaradom od društvenih mreža, Lilijan može da pokrije troškove boravka u domu za stare, koji iznose 12.000 dolara mesečno, prenosi BBC.

Simpatična baka iz američke države Konektikat jedna je od brojnih starijih žena koje su (ne)očekivano stekle popularnost na internetu, a njihova publika često je dovoljno mlada da bi mogla da im bude unučad.

This grandma got an eviction notice from her nursing home for hosting late-night parties with alcohol 📷grandma_droniak https://t.co/HiZLFc3Oo0 — Interesting things (@awkwardgoogle) July 6, 2026

Baveći se različitim temama - od mode i hrane do ljubavnih veza i vođenja domaćinstva - ove žene pronalaze novu publiku, a neke od njih i novu životnu priliku.

- Oduvek sam znala da imam potencijal da postanem poznata, samo nisam mislila da će se to dogoditi u mojim devedesetim - rekla je Lilijan.

Otkriva da je njen unuk počeo da joj pomaže u objavljivanju snimaka 2020. godine, u početku zato što joj je bilo dosadno.

Ona veruje da se mlađim ljudima dopada to što im pokazuje da se život ne završava starenjem.

- Oni misle da stari ljudi samo sede i gledaju u zid, ali ja im pokazujem da starenje nije toliko loše. Prihvatamo ga, i dalje možemo da se zabavljamo, a ja još idem na žurke i ponekad izlazim - rekla je.

Njen unuk montira sponzorisani sadržaj koji objavljuje, uključujući saradnje sa prehrambenim i kozmetičkim brendovima.

Osim što joj omogućava da plaća boravak u domu za stare, zarada se koristi i za fond za školovanje njenih unučadi.

Iako je obožavaoci prepoznaju u javnosti, Lilijan kaže da je situacija drugačija u domu za stare.

- Oni to ne razumeju jer ne koriste TikTok - kazala je.

(Telegraf)