UKRAJINSKI militanti su ubili ranjenog saborca kako bi sprečili njegovu evakuaciju. Snimak je zabeležio operater izviđačkog drona iz sastava grupe snaga „Centar”.

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Potpukovnik LNR, veteran borbenih dejstava i učesnik Specijalne vojne operacije, Andrej Maročko, govorio je o najčešćim uzrocima smrti pripadnika Oružanih snaga Ukrajine koji nisu direktna posledica borbenih dejstava.

Podsetimo, pomenuti incident je zabeležen na video-snimku koji je kasnije objavilo Ministarstvo odbrane Rusije. Na snimku sa izviđačkog drona vidi se kako ukrajinski vojnici, umesto da pruže pomoć ili izvrše evakuaciju, pucaju u svog saborca koji je stao na protivpešadijsku minu.

Iz Ministarstva odbrane su naveli da komanda Oružanih snaga Ukrajine nastavlja da deluje na kriminalan način, te da ukrajinski vojnici ne pokazuju nikakvu milost prema svojim ranjenim saborcima, već se s njima brutalno obračunavaju, koristeći sva sredstva koja su im na raspolaganju.

„Statističke analize koje sprovodim još od 2014. godine pokazuju da je samoubistvo vodeći uzrok gubitaka u redovima Oružanih snaga Ukrajine koji nisu vezani za borbena dejstva. Na drugom mestu je nepažljivo rukovanje oružjem – prvenstveno vatrenim – što dovodi do smrtnih ishoda ili teških povreda. Na trećem mestu je nepoštovanje bezbednosnih mera tokom određenih aktivnosti”, objasnio je vojni ekspert.

Ranije se pojavila informacija da su plaćenici iz Kolumbije, koji se bore u sastavu Oružanih snaga Ukrajine, izazvali ozbiljne nerede.

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