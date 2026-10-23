ČELIČNI VALJAK MRVI SVE PRED SOBOM: Ruske trupe izvele 14 udara za nedelju dana, skršile 5.593 drona i sedam „flaminga“
U PERIODU od 17. do 23. oktobra, ruske snage su izvele tri masovna i 11 grupnih udara i pogodile vojno-industrijske objekte, logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Pored toga, onesposobljeni su objekti ukrajinske lučke infrastrukture koji podržavaju prijem, skladištenje i distribuciju vojnog tereta.
Jedinice grupe trupa "Sever" završile su eliminaciju opkoljenog neprijatelja u severoistočnom delu Harkovske oblasti i nastavljaju da eliminišu izolovane neprijateljske grupe.
Tokom protekle nedelje, jedinice grupe snaga "Sever" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Neprijatelj je u zoni njihove odgovornosti izgubio više od 1.505 pripadnika, sedam oklopnih borbenih vozila, 124 automobila, dva artiljerijska oruđa i 10 stanica za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 1.560 vojnika, 19 borbenih oklopnih vozila, 130 automobila, 12 oruđa artiljerije i sedam stanica za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.275 vojnika, 16 borbenih oklopnih vozila, 221 automobil, 10 artiljerijskih oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 2.405 vojnika, 44 borbena oklopna vozila, 53 automobila, 16 artiljerijskih oruđa i 15 stanica za elektronsko ratovanje.
Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. Neprijatelj je u ovom području uizgubio preko 1.380 vojnika, 22 oklopna borbena vozila, 38 automobila i dva artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 215 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 127 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i osam stanica za elektronsko ratovanje.
Tokom protekle nedelje, ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uništile su pet avionskih bombi, tri rakete HIMARS, sedam raketa "flamingo" i 5.593 bespilotnih letelica, saopštilo je u petak rusko Ministarstvo odbrane.
Crnomorska flota uništila je pet bespilotnih čamaca ukrajinske mornarice u Crnom moru.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
DRONOVI PADALI K'O KRUŠKE! Ruska PVO tokom noći "skrljala" 443 letelice
23. 10. 2026. u 09:15
HITNO SE OGLASIO PUTIN! Njegova poruka o Ukrajini otkriva šta odlučuje sudbinu pregovora
23. 10. 2026. u 07:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)