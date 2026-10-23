Svet

ČELIČNI VALJAK MRVI SVE PRED SOBOM: Ruske trupe izvele 14 udara za nedelju dana, skršile 5.593 drona i sedam „flaminga“

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 12:56

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U PERIODU od 17. do 23. oktobra, ruske snage su izvele tri masovna i 11 grupnih udara i pogodile vojno-industrijske objekte, logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ЧЕЛИЧНИ ВАЉАК МРВИ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Руске трупе извеле 14 удара за недељу дана, скршиле 5.593 дрона и седам „фламинга“

Foto: AI generated/ChatGPT

Pored toga, onesposobljeni su objekti ukrajinske lučke infrastrukture koji podržavaju prijem, skladištenje i distribuciju vojnog tereta.

Jedinice grupe trupa "Sever" završile su eliminaciju opkoljenog neprijatelja u severoistočnom delu Harkovske oblasti i nastavljaju da eliminišu izolovane neprijateljske grupe.

Tokom protekle nedelje, jedinice grupe snaga "Sever" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Neprijatelj je u zoni njihove odgovornosti izgubio više od 1.505 pripadnika, sedam oklopnih borbenih vozila, 124 automobila, dva artiljerijska oruđa i 10 stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 1.560 vojnika, 19 borbenih oklopnih vozila, 130 automobila, 12 oruđa artiljerije i sedam stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.275 vojnika, 16 borbenih oklopnih vozila, 221 automobil, 10 artiljerijskih oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 2.405 vojnika, 44 borbena oklopna vozila, 53 automobila, 16 artiljerijskih oruđa i 15 stanica za elektronsko ratovanje.

Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. Neprijatelj je u ovom području uizgubio preko 1.380 vojnika, 22 oklopna borbena vozila, 38 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 215 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 127 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i osam stanica za elektronsko ratovanje.

Tokom protekle nedelje, ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uništile su pet avionskih bombi, tri rakete HIMARS, sedam raketa "flamingo" i 5.593 bespilotnih letelica, saopštilo je u petak rusko Ministarstvo odbrane.

Crnomorska flota uništila je pet bespilotnih čamaca ukrajinske mornarice u Crnom moru.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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