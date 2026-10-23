Svet

HAOS U KIJEVU ZBOG MASKA: Starlink i dalje blokira ukrajinske operacije, neke misije već propale

D.D.

23. 10. 2026. u 12:47

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DEO operacija ukrajinske vojske ponovo je osujećen zbog nepotpunog ukidanja ograničenja za korišćenje satelitskih komunikacionih sistema „Starlink“ i "Staršild", rekao je bivši savetnik ministra odbrane Ukrajine Sergej Sternjenko.

ХАОС У КИЈЕВУ ЗБОГ МАСКА: Старлинк и даље блокира украјинске операције, неке мисије већ пропале

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Neke jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga saopštile su da je rad sistema obnovljen tokom letova pri brzinama većim od ranije utvrđenih ograničenja. Međutim, ovo se ne odnosi na sve misije. Neke od njih su osujećene, jer u retkim slučajevima ograničenja i dalje važe - napisao je on na svom Telegram kanalu.

Prošle nedelje u Kijevu su saopštili da je kompanija "Spejs Iks" uvela ograničenja za rad terminala "Starlink" koje koriste Oružane snage Ukrajine, zabranivši njihovu upotrebu pri brzinama većim od 160 kilometara na čas. Zbog toga je propao niz operacija ukrajinske vojske.

(Sputnjik)

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