ANS: IZBORNA TIŠINA NIJE MRTVO SLOVO NA PAPIRU – ZAKON MORA DA VAŽI ZA SVE!

ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije reaguje povodom navoda da je Nova S prekršila izbornu tišinu i zahteva hitnu, nedvosmislenu i javnu reakciju nadležnih institucija.

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Izborna tišina nije stvar dobre volje, političkog opredeljenja ili uređivačke procene. Ona je zakonska obaveza koju niko nema pravo da ignoriše.

Ukoliko se utvrdi da je Nova S tokom izborne tišine objavljivala sadržaje koji predstavljaju nedozvoljenu izbornu propagandu, reč je o ozbiljnom kršenju izbornih pravila koje ne sme proći bez zakonom predviđenih posledica.

Posebno je zabrinjavajuće kada se mediji, koji se javno pozivaju na profesionalizam, nezavisnost i poštovanje demokratskih principa, suoče sa ovako ozbiljnim optužbama. Profesionalni standardi ne mogu važiti samo onda kada nekome odgovaraju, niti se sloboda medija može koristiti kao opravdanje za nepoštovanje zakona.

Postavljamo jednostavno pitanje: Da li su izborni zakoni obavezujući za sve medije ili postoje oni koji smatraju da za njih važe posebna pravila?

ANS neće prihvatiti ćutanje institucija, relativizaciju mogućeg kršenja zakona niti pokušaje da se pitanje izborne regularnosti pretvori u politički obračun.

Zahtevamo da nadležni organi hitno utvrde sve činjenice, ispitaju sporni sadržaj, vreme i okolnosti njegovog objavljivanja i, ukoliko se potvrdi kršenje zakona, preduzmu sve propisane mere.

Nema privilegovanih medija. Nema selektivne primene zakona. Nema izuzetaka od izbornih pravila.

Izborni proces mora biti zaštićen od svakog nedozvoljenog uticaja, bez obzira na to od koga dolazi. Odbrana slobode medija podrazumeva i odbranu njihove odgovornosti, a ne pravo na nekažnjivost.

Asocijacija novinara Srbije očekuje konkretne odgovore i javno saopštene rezultate postupanja nadležnih organa. Svako utvrđeno kršenje izborne tišine mora dobiti jasan i zakonit odgovor.

Jer ako zakon ne važi jednako za sve, onda se ne dovodi u pitanje samo izborna tišina, već i poverenje građana u čitav izborni proces.