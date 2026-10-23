NETANJAHU IZDAO NAREĐENJE ZA ZATVARANJE HEBRONA: Izraelska vojska na terenu, ima povređenih i mrtvih (VIDEO)

IZRAELSKI vojnici ubili su u petak dvojicu muškaraca u blizini Hebrona, na okupiranoj Zapadnoj obali, za koje vojska tvrdi da su planirali oružani napad.

Foto: Ronen Zvulun/UPI/Profimedia

Najmanje pet osoba je ranjeno, a neki od njih su u kritičnom stanju, saopštile su službe za hitne intervencije.

Prema navodima izraelske vojske, dvojica muškaraca bila su naoružana puškom M16 i pištoljem.

Incident se dogodio u blizini raskrsnice Jehuda, a kada su vojnici reagovali, došlo je do pucnjave.

Hitne službe navele su da se pucnjava nastavila i po njihovom dolasku na mesto događaja.

Povređeni su prevezeni u bolnice u Izraelu.

Nakon incidenta, izraelska vojska postavila je kontrolne punktove i blokade na putevima u palestinskim gradovima u okolini.

Premijer Benjamin Netanjahu, naredio je hitno zatvaranje Hebrona i pripreme za potpunu blokadu Zapadne obale.

Netanjahu je sazvao vanredni sastanak bezbednosnog kabineta i za planirani napad okrivio Hamas, upozoravajući da bi ta organizacija mogla da pokuša da utiče na predstojeće izraelske izbore.

Glasanje je zakazano za naredni utorak, a birači će odlučivati da li će Netanjahu dobiti novi mandat ili će izraelska politika ući u novu fazu.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti, Itamar Ben Gvir, podržao je ograničavanje kretanja Palestinaca na Zapadnoj obali.

Izraelske snage su u petak sprovele i opsežne bezbednosne operacije, privele osobe za koje se sumnja da su povezane sa Hamasom i Islamskim džihadom i zaplenile više komada vatrenog oružja.

Ovo je četvrti put u poslednjih mesec dana da su uvedene blokade na Zapadnoj obali.

Ograničenja dodatno otežavaju kretanje Palestinaca, dok izraelski doseljenici i dalje mogu da koriste puteve, mada su moguća zadržavanja.

Incident se dogodio u vreme pojačanih tenzija uoči izbora u Izraelu, tri godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, koji su pokrenuli rat u Pojasu Gaze.

(Kurir)

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