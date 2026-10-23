Skandal u fudbalu zbog atraktivne fotografkinje (FOTO)

Klub napravio pogrešan potez, pa se ispravljao

Foto: Instagram/adrianacaballero97

Neobičan skandal potresao je paragvajski fudbal, ali ovog puta razlog nije bio sporni penal, sukob igrača ili odluka sudije. U centru pažnje našla se sportska fotografkinja Adriana Kabaljero, čiji je izgled pokrenuo polemiku koja je ubrzo prerasla u raspravu o pravima novinara i novinarki na radnom mestu.

Sve je počelo kada je Sportivo Amelijano, uoči utakmice sa Olimpijom, objavio pravila oblačenja za predstavnike medija koji dolaze na stadion. Klub je zahtevao „sportsko-elegantnu“ odeću, a na spisku zabranjenih komada našli su se šortsevi, bluze sa dubokim dekolteom, majice koje otkrivaju stomak i helanke u bojama koje nisu crna ili tamnoplava.

Posebno je odjeknulo to što su pravila za žene bila detaljnija i stroža. Ubrzo su se pojavile kritike da je ovakva odluka povezana sa fotografijama i snimcima Kabaljero, koja je pažnju javnosti privukla svojim sportskim izdanjem tokom rada na fudbalskim utakmicama.

Kabaljero je priznala da ju je saopštenje kluba pogodilo, ali je istakla da nije očekivala da će slučaj poprimiti tolike razmere.

– Kada sam pročitala saopštenje, iskreno, bila sam zatečena. Ali pomislila sam: dobro, to je to, pre ili kasnije će se dogoditi. Nisam ni slutila da će sve otići ovoliko daleko, jer bi na neki način moglo da naškodi i mojim kolegama – poručila je fotografkinja, prema navodima medija koji su pratili slučaj.

Objasnila je i da se oblači u skladu sa sopstvenim osećajem udobnosti i vremenskim uslovima, naglašavajući da njen izgled nije imao nikakvu drugu nameru.

Kako je polemika rasla, oglasio se predsednik Sportivo Amelijana Ektor Melgareho, koji je poručio da sporni dokument nije objavljen uz njegovo odobrenje.

– To je ludost. Objavljeno je bez odobrenja. To nije ono što zastupamo u Sportivo Amelijanu. Izvinjavam se – poručio je čelnik kluba.

Klub se potom ogradio od spornih zahteva i naglasio da niko ne treba da bude osuđivan zbog svog izgleda niti da mu se nameće način oblačenja.

Slučaj je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je Kabaljero dobila podršku kolega i drugih korisnika. Prema pisanju čileanskog portala TVN, njen Instagram profil premašio je 200.000 pratilaca nakon što je priča postala viralna.