Samouvereni Jamal pravi žurku za proslavu osvajanja Zlatne lopte
Najveći biser svetskog fudbala je ubeđen u pobedu nad Harijem Kejnom u borbi za Zlatnu loptu.
Dodela nagrade koju tradicionalno uručuje magazin France Football zakazana je za ponedeljak, 26. oktobar, a interesovanje javnosti sve je veće. Dok Jamal iza sebe ima zapažene nastupe u dresu Barselone i značajnu ulogu u uspesima reprezentacije Španije, Kejn se u trku uključio zahvaljujući impresivnom golgeterskom učinku u Bajernu i nacionalnom timu Engleske.
Prema tvrdnjama novinara Viktora Navara sa radija „COPA“, Jamal je navodno rezervisao privatni avion kojim bi članovi njegove porodice, prijatelji i najbliži saradnici otputovali na ceremoniju u London. Pored toga, mladi fudbaler, kako se navodi, pripremio je i proslavu u Parizu u slučaju da osvoji prestižnu nagradu.
Predstavnici Barselone trebalo bi da stignu u London zasebnim privatnim letom, zajedno sa ostalim nominovanim igračima katalonskog kluba.
Ipak, Jamal još ne može da računa na siguran trijumf. Hari Kejn ima snažne argumente u borbi za priznanje, a njegov učinak od 73 postignuta gola za klub i reprezentaciju dodatno je učvrstio njegovu poziciju među favoritima.
Dodatnu težinu njegovim ambicijama daje i izbor španskog sportskog lista „Marka“, koji je engleskog napadača proglasio najboljim igračem sezone. Iako to priznanje ne određuje pobednika Zlatne lopte, pokazuje da Kejn uživa veliko poštovanje i van nemačkog fudbala.
Za Jamala ovo nije prvi put da se povezuje sa pripremama za veliko slavlje. Prema navodima iz medija, i prethodne godine nadao se osvajanju nagrade, ali je završio na drugom mestu, iza Usmana Dembelea.
Ovoga puta mladi Španac ponovo ima priliku da se domogne vrha, ali ga očekuje ozbiljna konkurencija. Njegovo samopouzdanje može se tumačiti kao vera u sopstvene mogućnosti, mada će konačan odgovor dati tek rezultati glasanja.
Da li će Jamalove pripreme biti nagrađene najvećim individualnim priznanjem ili će Kejn odneti pobedu zahvaljujući izuzetnoj golgeterskoj sezoni, biće poznato nakon svečane ceremonije.
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