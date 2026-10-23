TUŽILAŠTVO POSLALO JASNU PORUKU PRED IZBORE: Svaka prijava nepravilnosti biće razmotrena, nasilje neće biti tolerisano

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na građane, institucije nadležne za sprovođenje izbornih radnji i državne organe da se u narednom periodu strikno pridržavaju Ustava i zakona Republike Srbije, kako bi sve izborne radnje u vezi sa predstojećim parlamentarnim izborima bile sprovedene u skladu sa istim.

foto: VJT Beograd

S tim u vezi Više javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u vezi sa predizbornim radnjama i nastaviće to da čini i na dan održavanja parlamentarnih izbora u Republici Srbiji 25. oktobra 2026. godine, kao i nakon održavanja istih.

Podsećamo da Više javno tužilaštvo u Beogradu koordinira rad svih osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije svoje nadležnosti radi postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju u vezi sa postupanjem u eventualno budućim predmetima krivičnih dela protiv izbornih prava.

Posebno ističemo da će se nadležna tužilaštva u saradnji sa policijskim službenicima postarati da izborni dan protekne mirno u demokratskoj atmosferi, kao i da po svakoj eventualnoj prijavi izbornih nepravilnosti bude postupljeno u najkraćem roku, u skladu sa zakonom.

Podsećamo da je izborna volja građana Republike Srbije neprikosnovena i da je moraju poštovati svi akteri političkog života.

Zbog toga pozivamo sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak.

Podvlačimo da će nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste pre, na dan održavanja izbora i posle njih.

Još jednom apelujemo na sve građane da se uzdrže od bilo koje vrste nasilničkog ponašanja i da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije.