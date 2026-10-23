Politika

ČISTO KAO SUZA STRANO MEŠANJE U IZBORNI PROCES U SRBIJI: Novinar Deutsche Welle instruiše ljude na društvenim mrežama

В. Н.

23. 10. 2026. u 13:28

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NOVINAR Deutsche Welle Nemanja Rujević na društvenim mrežama, tokom izborne tišine, instruiše ljude, što je čist dokaz stranog mešanje u izborni proces u Srbiji!

ЧИСТО КАО СУЗА СТРАНО МЕШАЊЕ У ИЗБОРНИ ПРОЦЕС У СРБИЈИ: Новинар Deutsche Welle инструише људе на друштвеним мрежама

Foto: Printksrin Jutjub

Naime, Rujević instruiše ljude koji glasaju za političku opciju koju on podržava, šta da rade kako bi u poslednjih 48 sata što više ljudi glasalo za ovu listu.

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