OVAJ GRAD BIĆE DOMAĆIN SUSRETA: Peskov otkrio sve detalje o pregovorima o Ukrajini

TRILATERALNI pregovori Rusija-SAD-Ukrajina predviđeni su za prvu polovinu novembra u Abu Dabiju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Elijah Lovkoff/Alamy/Profimedia

Portparol Kremlja je rekao i da je ruski predsednik rekao šta će biti tema tih pregovora – pitanja bezbednosti za Ukrajinu i Rusiju posle postizanja mirovnog sporazuma.

Upitan na brifingu o mogućnosti da u pregovorima učestvuju i evropski predstavnici, Peskov je rekao da nije moguće razmatrati pitanje evropske arhitekture bezbednosti bez drugih aktera, ali da će za početak to biti u formatu Rusija-SAD-Ukrajina.

- Ništa ne treba isključiti a priori, ali ovi pregovori o kojima je ovde reč, u Abu Dabiju, planirani za prvu polovinu novembra, biće u trilateralnom formatu - naveo je on.

Prema njegovim rečima, stav Kremlja o mogućem imenovanju specijalnog izaslanika EU za mirovne pregovore o Ukrajini zavisi od pozicije Evropljana.

(Sputnjik)