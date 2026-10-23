RAFALI ODJEKIVALI PREDGRAĐEM PARIZA: Jedna osoba ubijena, više ljudi ranjeno, napadač uhapšen

JEDNA osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila jutros u departmanu Ivlin, u zapadnom delu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici, prenose francuski mediji.

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Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, osumnjičeni je oko 10.30 časova pucao iz vozila na ulicama gradova Trap i La Verijer, preneo je BFM. Muškarac je otvorio vatru na ulici u Trapu, u Ivlinu, koristeći automatsku pušku, pri čemu je ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih, piše "Parizjen", potvrđujući informacije lista "Aktu17".

Osumnjičenog za pucnjavu uhapsila je Brigada za borbu protiv kriminala (BAC), prenosi pariski list, a televizija BFM navodi da je uhapšen u mestu Koanjijer. Prefektura Ivlin navodi da službe za vanredne situacije trenutno reaguju.

- Ovog jutra je jedna osoba otvorila vatru iz svog vozila na nekoliko ljudi koje je srela u Trapu i La Verijeru. Sa žaljenjem obaveštavamo o smrti jedne osobe u ovoj fazi - napisao je gradonačelnik grada Ali Rabeh na Fejsbuku.

Prema ranijim informacijama, najmanje dve osobe zadobile su teške povrede, a broj povređenih mogao bi da bude i veći.

(Tanjug)