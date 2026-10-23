HAOS U ALBANSKOM PARLAMENTU: Suspendovano šest poslanika zbog izazivanja nereda (VIDEO)

SEKRETARIJAT za etiku albanskog parlamenta suspendovao je danas šest poslanika Demokratske stranke na 60 dana jer su na sednici održanoj u četvrtak izazvali nered i fizički napali poslanike Socijaldemokratske partije.

Foto: /X/ @BelindKellici

Isključeni su Fljamur Noka, Belind Kelči, Fidelj Kreka, Lucijano Boči, Besart Džaferi i Edi Paljoka, svi poslanici demokratske stranka Salji Beriše, piše albanski ABC njuz.

Ostalih 14 demokratskih poslanika koji su blokirali zasedanje Parlamenta, a za koje je Socijalistička stranka tražila desetodnevnu suspenziju, pomilovani su.

WATCH: Scuffles erupt inside Albania's parliament as opposition lawmakers rip microphones from desks, throw objects and clash with members of the ruling party. The confrontation unfolds as opposition members attempt to block parliamentary proceedings, holding up photos of students injured by police during earlier protests. Outside, crowds of students and other demonstrators gather at the building's entrances as protests enter their 10th consecutive day. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) October 22, 2026

Na sednici održanoj juče Fljamur Noka je fizički napao predsednika parlamenta Nika Pelešija i šefa poslaničke grupe SP-a, Tauljanta Balu, dok je Fidelj Kreka napao bivšeg ministra Ervina Hodžu blokom za glasanje.

(Tanjug)

