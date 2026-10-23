HAOS U ALBANSKOM PARLAMENTU: Suspendovano šest poslanika zbog izazivanja nereda (VIDEO)
SEKRETARIJAT za etiku albanskog parlamenta suspendovao je danas šest poslanika Demokratske stranke na 60 dana jer su na sednici održanoj u četvrtak izazvali nered i fizički napali poslanike Socijaldemokratske partije.
Isključeni su Fljamur Noka, Belind Kelči, Fidelj Kreka, Lucijano Boči, Besart Džaferi i Edi Paljoka, svi poslanici demokratske stranka Salji Beriše, piše albanski ABC njuz.
Ostalih 14 demokratskih poslanika koji su blokirali zasedanje Parlamenta, a za koje je Socijalistička stranka tražila desetodnevnu suspenziju, pomilovani su.
Na sednici održanoj juče Fljamur Noka je fizički napao predsednika parlamenta Nika Pelešija i šefa poslaničke grupe SP-a, Tauljanta Balu, dok je Fidelj Kreka napao bivšeg ministra Ervina Hodžu blokom za glasanje.
(Tanjug)
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