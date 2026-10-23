MOGUĆI trilateralni sastanak lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine na marginama samita APEK-a izuzetno je važan, ali niko tamo neće odlučivati o sudbini sveta, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Peskov je napomenuo da Vladimir Putin i Donald Tramp, kao i kineski predsednik Si Đinping, neće odlučivati o sudbini sveta na eventualnom sastanku tokom samita APEK-a u Šenženu, prenosi RIA Novosti.

„Jasno je da taj sastanak privlači pažnju sveta. Jasno je da je reč o izuzetno važnom susretu koji okuplja lidere zemalja kao što su Rusija, Kina i Sjedinjene Države”, rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, odnosi bi trebalo da se grade na obostrano korisnoj osnovi, kao što je to slučaj u okviru BRIKS-a i sa državama „globalnog juga”. Istovremeno, niko nema nameru da umanji značaj mogućih kontakata na visokom nivou.

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov najavio da će samit APEK-a biti održan 18. i 19. novembra u Šenženu.

Kako je preneo list „Vzgljad”, zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko je u petak saopštio da Moskva ima nameru da organizuje trilateralni sastanak lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine.

Portparol predsednika Dmitrij Peskov odbacio je poređenje potencijalnih pregovora sa Jaltskom konferencijom.

U ponedeljak je portparol Kremlja izjavio da ne postoje konkretni dogovori o održavanju takvog samita.

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