STRAH SE SEJE ORMUSKIM MOREUZOM: Iranski napadi ne prestaju, zapaljeno sedam naftnih tankera (VIDEO)

SEDAM naftnih tankera zapalilo se ili je oštećeno tokom noći u Ormuskom moreuzu, nakon što su pogođeni u iranskim napadima ili su naišli na pomorske mine, saopštio je Teheran u četvrtak.

Foto: Tanjug/AP

Reč je o neuobičajeno velikom broju brodova, a incidenti dodatno pojačavaju strahovanja da bi sukob mogao ponovo da preraste u otvoreni rat.

Postoji zabrinutost da bi američko-izraelski napadi na Iran mogli da budu nastavljeni, posebno uoči izbora u Izraelu, na kojima bi premijer Benjamin Netanjahu mogao da izgubi vlast, kao i novembarskih međuizbora u SAD.

Visoke cene povezane s ratom izazivaju nezadovoljstvo američkih birača.

Iranska državna televizija prenela je informacije o najnovijim napadima na brodove, pozivajući se na mornaricu Korpusa islamske revolucionarne garde.

Iranska vojska ponovo je zapretila napadima na američke vojne baze u regionu ukoliko Vašington nastavi da pomaže u usmeravanju komercijalnih brodova kroz moreuz.

U izveštaju nisu navedene informacije o eventualnim žrtvama.

Britanska služba za praćenje pomorske trgovine, "UK Maritajm trejd operejšens", nije prijavila ove napade, ali su nadzorne službe prethodnih dana ukazivale na to da pojedini brodari oklevaju da prijave incidente.

Iran i dalje tvrdi da kontroliše Ormuski moreuz, koji predstavlja jedno od ključnih sredstava pritiska Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata.

Šef iranske diplomatije, Abas Aragčiizjavio je u sredu da je Teheran i dalje otvoren za diplomatiju, ali i spreman da se brani.

Iran’s IRGC Strikes 4 Oil Vessels as 7 Ships BURN in Persian Gulf Iran’s IRGC Navy says it struck FOUR vessels conducting illegal oil transfers in the Persian Gulf, setting them ablaze, while THREE others hit naval mines in the Strait of Hormuz overnight and caught fire. The IRGC warns that continued U.S. efforts to push ships through mined routes could trigger attacks on American military bases across the region. — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 22, 2026

Iran je upozorio da je iz rata, koji je počeo američko-izraelskim napadima 28. februara, izvukao važne vojne pouke.

Poslednjih dana Teheran je nagovestio da bi mogao da proširi listu potencijalnih ciljeva i na infrastrukturu, uključujući podmorske kablove i centre za obradu podataka.

Sjedinjene Američke Države, sa druge strane, šalju dodatne vojne snage u region.

Među njima je i treći nosač aviona, kao i hiljade vojnika, koji će se pridružiti najvećoj američkoj pomorskoj i vazdušnoj grupaciji na Bliskom istoku u poslednjih nekoliko decenija.

U međuvremenu, posrednici pokušavaju da vrate Vašington i Teheran za pregovarački sto.

Iran i dalje promoviše svoj najnoviji predlog, prema kojem bi rat bio okončan, a Ormuski moreuz u potpunosti otvoren u roku od sedam dana, ukoliko SAD ispune nekoliko uslova.

Među njima je i ukidanje američke blokade iranskih luka.

Ti zahtevi podsećaju na uslove iz sporazuma koji se raspao svega nekoliko dana nakon što su ga Vašington i Teheran potpisali u junu.

Američki predsednik, Donald Tramp, odbacio je najnoviji iranski predlog, ali su obe strane potvrdile da se posredni razgovori nastavljaju.

Od kada je Tramp odbio ponudu, napadi na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz postali su učestaliji.

Obnavljanje rata punog intenziteta ponovo bi ugrozilo civile širom regiona i dodatno otežalo globalnu isporuku nafte, prirodnog gasa i drugih proizvoda, uključujući đubrivo.

Takav razvoj događaja verovatno bi izazvao novi rast cena na svetskom tržištu.

(Kurir)

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