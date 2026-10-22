PRETNJA ODMAZDOM: Severna Koreja ponovo uključuje propagandne poruke duž granice sa Južnom Korejom

SEVERNA Koreja planira da ponovo počne sa emitovanjem propagandnih poruka usmerenih protiv Seula duž svoje teško naoružane granice sa Južnom Korejom, saopštila je sestra severnokorejskog lidera, Kim Džong Una.

Foto: Printsrkin/Jutjub/NORTH KOREA NOW

Time se obnavlja kampanja psihološkog ratovanja u trenutku kada rastu tenzije nakon eksplozija nagaznih mina u kojima su povređena tri južnokorejska vojnika.

Kim Jo Džong, koja u ime svog brata prenosi ključne poruke Vašingtonu i Seulu, saopštila je ovu informaciju nakon obilaska pograničnih područja.

Ona je ponovo zapretila odmazdom u slučaju bilo kakve južnokorejske provokacije usmerene protiv radova na granici.

Severna Koreja postavlja mine, bodljikavu žicu, protivtenkovske prepreke i druga utvrđenja duž granice koja je već jedna od najmilitarizovanijih na svetu.

Istovremeno, Kim Džong Un, nastavlja sa oštrim pristupom prema Seulu.

Obilazeći to područje sa maršalom Pak Džong Čonom, jednim od vojnih zvaničnika najvišeg ranga u vojsci njenog brata, Kim Jo Džong je opisala radove na utvrđivanju granice kao "svet i veliki poduhvat" koji podržava politiku severnokorejskog lidera o trajnom prekidu veza sa Južnom Korejom.

- Naše taktičke lovačke grupe zauzimaju nove položaje, a tokom oktobra će duž cele granice biti aktivirani zvučnici za psihološki rat protiv Republike Koreje - izjavila je Kim Jo Džong, koristeći zvaničan naziv za Južnu Koreju.

Upozorila je da severnokorejski graničari "neće pokazati milost prema naoružanim banditima lišenim razuma" ukoliko hici upozorenja iz Južne Koreje, za koje Seul tvrdi da imaju za cilj da nateraju severnokorejske vojnike, angažovane na obezbeđivanju granice, da se vrate na svoju stranu, prouzrokuju "stvarnu štetu po teritorijalnu bezbednost i sigurnost pripadnika oružanih snaga".

Upitana o najavi Kim Jo Džong da će biti nastavljeno emitovanje propagandnih sadržaja, portparolka južnokorejskog Ministarstva odbrane, Čung Bina, izjavila je da će Seul morati da preduzme "srazmerne mere" kao odgovor na poteze Severne Koreje duž granice.

Međutim, nije precizirala koje se konkretne mere razmatraju.

Nakon inspekcije sprovedene zajedno sa Komandom Ujedinjenih nacija, koju predvode SAD, Seul je zvanično optužio Severnu Koreju da je postavila mine koje su eksplodirale 21. septembra, zatražio je od Pjongjanga da se izvini i ukloni preostale mine.

Severna Koreja je negirala odgovornost za eksplozije i upozorila na snažnu odmazdu u slučaju provokacije.

Emitovanje propagandnih poruka putem razglasa predstavlja metod psihološkog ratovanja iz doba Hladnog rata, koji su dve Koreje povremeno koristile tokom perioda pojačanih tenzija.

Liberalna vlada Južne Koreje, koju predvodi predsednik Li Dže Mjung, obustavila je emitovanje nakon dolaska na vlast prošle godine, u nastojanju da poboljša odnose sa Severnom Korejom.

Pjongjang je nakon toga takođe prekinuo svoje emitovanje.

Poslednjih godina, Kim Džong Un je prekinuo sve diplomatske odnose i saradnju sa Južnom Korejom, proglasivši je trajnim neprijateljem.

Istovremeno, nastavlja se dugotrajni zastoj u pregovorima između Pjongjanga i Vašingtona o severnokorejskom nuklearnom programu.

(Index.HR)

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