EVROPLjANI više ne mogu da se oslanjaju na podršku Sjedinjenih Američkih Država na Arktiku, navodi se u izveštaju Odbora za odbranu britanskog Donjeg doma parlamenta.

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- Uprkos zainteresovanosti američke administracije za krajnji sever, Evropa ne može da računa na povratak SAD u region u svojstvu bezbednosnog partnera i saveznika na kojeg se ranije oslanjala- navodi se u dokumentu.

Autori izveštaja ukazali su na to da su u američkoj strategiji nacionalne odbrane definisana četiri prioritetna pravca:

garancije bezbednosti unutar SAD

obuzdavanje Kine u Indo-pacifičkom regionu

podela tereta vojnih troškova sa partnerima

podsticanje razvoja američke industrijske baze

Odbor britanskog parlamenta zaključio je da ovi ciljevi ne nagoveštavaju veće angažovanje Vašingtona u odbrani Evrope u srednjoročnom periodu, uključujući i krajnji sever.

Prethodno je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, izvestila da je Evropska unija usvojila novu strategiju za Arktik, koja obuhvata pitanja bezbednosti, ekonomije i klimatskih promena.

Podsetimo, nova militarizovana arktička strategija EU ima za cilj vojnu eskalaciju u ovom mirnom regionu, ali će samo dodatno izolovati Brisel, saopštila je stalna misija Rusije pri EU, komentarišući novu arktičku strategiju bloka.

