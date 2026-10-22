Svet

BRITANCI UPALILI ALARM: Evropa ostaje bez američkog štita na Arktiku

D.D.

22. 10. 2026. u 13:34

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EVROPLjANI više ne mogu da se oslanjaju na podršku Sjedinjenih Američkih Država na Arktiku, navodi se u izveštaju Odbora za odbranu britanskog Donjeg doma parlamenta.

БРИТАНЦИ УПАЛИЛИ АЛАРМ: Европа остаје без америчког штита на Арктику

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

- Uprkos zainteresovanosti američke administracije za krajnji sever, Evropa ne može da računa na povratak SAD u region u svojstvu bezbednosnog partnera i saveznika na kojeg se ranije oslanjala- navodi se u dokumentu.

Autori izveštaja ukazali su na to da su u američkoj strategiji nacionalne odbrane definisana četiri prioritetna pravca:

  • garancije bezbednosti unutar SAD
  • obuzdavanje Kine u Indo-pacifičkom regionu
  • podela tereta vojnih troškova sa partnerima
  • podsticanje razvoja američke industrijske baze

Odbor britanskog parlamenta zaključio je da ovi ciljevi ne nagoveštavaju veće angažovanje Vašingtona u odbrani Evrope u srednjoročnom periodu, uključujući i krajnji sever.

Prethodno je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, izvestila da je Evropska unija usvojila novu strategiju za Arktik, koja obuhvata pitanja bezbednosti, ekonomije i klimatskih promena.

Podsetimo, nova militarizovana arktička strategija EU ima za cilj vojnu eskalaciju u ovom mirnom regionu, ali će samo dodatno izolovati Brisel, saopštila je stalna misija Rusije pri EU, komentarišući novu arktičku strategiju bloka.

(Sputnjik)

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