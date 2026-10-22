BRITANCI UPALILI ALARM: Evropa ostaje bez američkog štita na Arktiku
EVROPLjANI više ne mogu da se oslanjaju na podršku Sjedinjenih Američkih Država na Arktiku, navodi se u izveštaju Odbora za odbranu britanskog Donjeg doma parlamenta.
- Uprkos zainteresovanosti američke administracije za krajnji sever, Evropa ne može da računa na povratak SAD u region u svojstvu bezbednosnog partnera i saveznika na kojeg se ranije oslanjala- navodi se u dokumentu.
Autori izveštaja ukazali su na to da su u američkoj strategiji nacionalne odbrane definisana četiri prioritetna pravca:
- garancije bezbednosti unutar SAD
- obuzdavanje Kine u Indo-pacifičkom regionu
- podela tereta vojnih troškova sa partnerima
- podsticanje razvoja američke industrijske baze
Odbor britanskog parlamenta zaključio je da ovi ciljevi ne nagoveštavaju veće angažovanje Vašingtona u odbrani Evrope u srednjoročnom periodu, uključujući i krajnji sever.
Prethodno je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, izvestila da je Evropska unija usvojila novu strategiju za Arktik, koja obuhvata pitanja bezbednosti, ekonomije i klimatskih promena.
Podsetimo, nova militarizovana arktička strategija EU ima za cilj vojnu eskalaciju u ovom mirnom regionu, ali će samo dodatno izolovati Brisel, saopštila je stalna misija Rusije pri EU, komentarišući novu arktičku strategiju bloka.
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