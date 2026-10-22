DEVOJČICA PREMINULA NAKON ŠTO JE POPILA MILKŠEJK: Tri godine kasnije majka javno progovorila o tragediji

MAJKA 12-godišnje devojčice koja je umrla nakon što je popila kontaminirani mlečni šejk odlučila je da javno progovori o porodičnoj tragediji!

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Mia Šej Sent Hiler, koja je bila alergična na orašaste plodove, doživela je tešku alergijsku reakciju nakon što je u avgustu 2023. godine popila mlečni šejk napravljen u blenderu koji nije bio opran u kafiću Pop Inn u Londonu.

Govoreći u britanskoj jutarnjoj emisiji "Good Morning Britain", decojčicina majka, Šanel Spens, rekla je voditeljima Suzan Rid i Edu Bolu da je njena ćerka "shvatila da mlečni šejk sadrži orašaste plodove nakon samo dva gutljaja".

Na snimcima nadzornih kamera zabeležen je trenutak kada je tadašnji rukovodilac kafića, Baris Jisel, koji više nije vlasnik niti upravlja tim lokalom, pripremio napitak u blenderu koji nije bio opran nakon prethodne upotrebe.

Mrtvozornik je potom utvrdio da je napitak bio "unakrsno kontaminiran ostacima lešnika".

Šanel Spens i otac devojčice Adrijan Sent Hiler, ranije su pozvali na uvođenje posebnog sistema ocenjivanja koji bi potrošačima pomogao da procene kako ugostiteljski objekti u Ujedinjenom Kraljevstvu upravljaju rizicima povezanim sa alergijama.

Taj sistem bi postojao uporedo sa sadašnjim sistemom Agencije za standarde hrane, koji ocenjuje higijenu hrane.

Mom of Girl, 12, Who Died After Drinking Milkshake Made in Unwashed Blender Speaks Out, Says She Grieves ‘Every Day’ https://t.co/3Mb6rhP7h1 — People (@people) October 14, 2026

Voditelj je pitao roditelje umrle devojčice bi Mia, koja još nije bila tinejdžerka, znala da proveri higijenske ocene kada odlazi u restoran ili kafić. Roditelji su odgovorili da je na to navikla, kao i da je već ranije posećivala taj kafić.

- Bila je to lokacija koju je posetila nedelju dana ranije. To nipošto nije bilo nepoznato mesto - rekla je mjka preminule.

Spens je rekla da je porodica bila iznenađena kada je tokom saslušanja saznala da upravljanje rizicima od alergija nije obuhvaćeno istim sistemom kao ocenjivanje higijene hrane.

- Kada vidite da neka prodavnica ima ocenu od pet zvezdica, osećate se kao da ste, znate, bezbedni - rekla je ona, objašnjavajući zašto žele poseban sistem ocenjivanja koji bi se odnosio isključivo na alergije.

- Da je takav sistem postojao, danas bismo govorili o drugačijem ishodu i potpuno drugačijoj priči - dodao je Sent Hiler.

Govoreći o životu više od tri godine nakon smrti svoje ćerke, Spens je rekla da je tuga i dalje veliki deo njihovog svakodnevnog života.

- To zapravo ništa ne menja, znate, ona je deo svakog našeg dana - rekla je.

Advokatica, Anđela Bruno, pridružila se Miinim roditeljima u emisiji Good Morning Britain i rekla da su zabrinutosti u vezi sa kafićem bile izražene i pre devojčicine smrti.

The family of a 12-year-old girl who died due to an allergic reaction says more must be done to protect those with allergies. Mia Shay St Hilaire died after drinking a milkshake made in an unwashed blender contaminated with Hazelnuts in August 2023. Her family say reform is necessary to ensure people with allergies are not put at risk — Hits Radio News (@HitsRadioNews) October 8, 2026

Prema njenim rečima, tokom inspekcije 2020. godine u kafiću nije pronađena tabela sa informacijama o alergenima, ali je lokal uprkos tome dobio ocenu od pet zvezdica. Ona je navela i da je naredna inspekcija, planirana dve godine kasnije, "propuštena".

- Mia umire 2023. godine, a oni ponovo dolaze u inspekciju. I dalje nema tabele sa alergenima, nema znakova koji upozoravaju na alergene, a ukazuje se i na druge probleme povezane sa kontaminacijom - rekla je Bruno.

Ona je takođe iznela tvrdnju da inspekcija planirana za septembar 2026. godine nije sprovedena.

Mia Shay St Hilaire, 12, died after being served a milkshake with traces of hazelnuts and almonds. She had a serious nut allergy, and it was found the cafe did not properly wash a blender to make her drink. The cafe has been fined £18,000 and its proprietor given 100 hours of community service after admitting six criminal charges related to the Food Safety Act. After Mia’s inquest finished last week, her parents are now calling for a system where food safety has the same weight as hygiene standards. #gmb — Good Morning Britain (@GMB) October 14, 2026

Prema veb-stranici Agencije za standarde hrane (FSA), kafić je poslednji put dobio higijensku ocenu od pet zvezdica 2024. godine.

Baris Jisel se u januaru 2025. godine izjasnio krivim za šest prekršaja, uključujući nedostavljanje ili neuključivanje potrošačima u informacije o alergenima, neupravljanje kontaminacijom alergenima tokom procesa proizvodnje hrane i serviranje hrane koja je sadržala alergeni sastojak koji nije trebalo da bude prisutan.

Kažnjen je sa 18.000 funti i dobio je 100-časovnu naredbu o radu u zajednici.

(Telegraf)