DRONOVI KRENULI NA RUSIJU, A DOČEKALA IH ČELIČNA ZAVESA: Ruska PVO objavila neverovatnu brojku — 808!
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 808 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Lenjingradske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Jaroslavljske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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