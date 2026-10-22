Svet

DRONOVI KRENULI NA RUSIJU, A DOČEKALA IH ČELIČNA ZAVESA: Ruska PVO objavila neverovatnu brojku — 808!

P. Đurđević

22. 10. 2026. u 09:12

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 808 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРОНОВИ КРЕНУЛИ НА РУСИЈУ, А ДОЧЕКАЛА ИХ ЧЕЛИЧНА ЗАВЕСА: Руска ПВО објавила невероватну бројку — 808!

Foto: AI generated/ChatGPT

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Lenjingradske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Jaroslavljske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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