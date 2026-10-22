EVROPA U PANICI, NE ZNA KO ĆE PRED PUTINA: Dva imena u igri za pregovore o Ukrajini, Ursula fon der Lajen u drugom planu?
DRŽAVE-članice Evropske unije zabrinute su zbog svog položaja u pregovorima o Ukrajini i pokušavaju da pronađu osobu koja bi mogla da zastupa interese cele zajednice, pišu mediji.
Kako se navodi, pitanje izbora pregovarača postalo je još aktuelnije nakon što se specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof 21. oktobra sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu.
Evropski zvaničnici shvataju koliko je važan direktan kontakt sa predsednikom Rusije, ali kandidat za mogućeg pregovarača još nije određen.
Napominje se da je među mogućim kandidatima za ovu složenu ulogu predsednik Finske Aleksandar Stub.
U njegovu korist govore dugogodišnji diplomatski odnosi dve susedne zemlje, kao i lično poznanstvo sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.
Drugi mogući kandidat je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Prema rečima jednog evropskog diplomate, na koga se mediji pozivaju, Košta bi mogao efikasnije da zastupa interese EU nego Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije. Za Evropsku uniju je važno da na pregovorima učestvuje osoba koja može da zastupa interese svih država-članica, a ne samo jedne uticajne grupe, navodi se u članku.
U Oslu je 20. oktobra održan sastanak ukrajinske delegacije sa Vitkofom, na kojem su učestvovali i zet američkog lidera Džared Kušner, putem video-veze, norveški premijer Jonas Gar Stere i predsednik Finske Aleksandar Stub.
Vitkof je nakon toga otputovao u Rusiju na pregovore.
Sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, održan u Sankt Peterburgu 21. oktobra, bio je prvenstveno posvećen rešavanju ukrajinskog sukoba i trajao je oko tri sata.
(Sputnjik)
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