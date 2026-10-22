Svet

ZAPAD SPREMA NOVI MEHANIZAM ZA KIJEV: NATO omogućava Ukrajini pristup vojnoj industriji

D.D.

22. 10. 2026. u 08:42

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NATO će dozvoliti Ukrajini kupovinu oružja, municije i vojne tehnike preko svoje Agencije za podršku i nabavku, pišu britanski mediji i ističu da bi to Kijevu moglo da omogući brže nabavke po nižim cenama.

ЗАПАД СПРЕМА НОВИ МЕХАНИЗАМ ЗА КИЈЕВ: НАТО омогућава Украјини приступ војној индустрији

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

Direktor Agencije za podršku, Žaklin Borsbum, izjavila je da će ova agencija Ukrajini obezbediti strukturisan sistem za nabavku robe i pristup industrijskoj bazi.

Kako navode mediji, Agencija je prošle nedelje u Kijevu organizovala skup za 150 ukrajinskih kompanija, na kojem je objašnjen postupak registracije za proizvođače koji žele da učestvuju u ugovorima.

Rusija je više puta izjavljivala da nastavak finansiranja Kijeva i isporuke zapadnog oružja produžavaju sukob i otežavaju traženje diplomatskog rešenja.
(Sputnjik)

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