NATO će dozvoliti Ukrajini kupovinu oružja, municije i vojne tehnike preko svoje Agencije za podršku i nabavku, pišu britanski mediji i ističu da bi to Kijevu moglo da omogući brže nabavke po nižim cenama.

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Direktor Agencije za podršku, Žaklin Borsbum, izjavila je da će ova agencija Ukrajini obezbediti strukturisan sistem za nabavku robe i pristup industrijskoj bazi.

Kako navode mediji, Agencija je prošle nedelje u Kijevu organizovala skup za 150 ukrajinskih kompanija, na kojem je objašnjen postupak registracije za proizvođače koji žele da učestvuju u ugovorima.

Rusija je više puta izjavljivala da nastavak finansiranja Kijeva i isporuke zapadnog oružja produžavaju sukob i otežavaju traženje diplomatskog rešenja.

(Sputnjik)