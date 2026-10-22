ZAPAD SPREMA NOVI MEHANIZAM ZA KIJEV: NATO omogućava Ukrajini pristup vojnoj industriji
NATO će dozvoliti Ukrajini kupovinu oružja, municije i vojne tehnike preko svoje Agencije za podršku i nabavku, pišu britanski mediji i ističu da bi to Kijevu moglo da omogući brže nabavke po nižim cenama.
Direktor Agencije za podršku, Žaklin Borsbum, izjavila je da će ova agencija Ukrajini obezbediti strukturisan sistem za nabavku robe i pristup industrijskoj bazi.
Kako navode mediji, Agencija je prošle nedelje u Kijevu organizovala skup za 150 ukrajinskih kompanija, na kojem je objašnjen postupak registracije za proizvođače koji žele da učestvuju u ugovorima.
Rusija je više puta izjavljivala da nastavak finansiranja Kijeva i isporuke zapadnog oružja produžavaju sukob i otežavaju traženje diplomatskog rešenja.
(Sputnjik)
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