TRAMP HITNO NAJAVIO VELIKI PREOKRET! „Možda smo bliži nego ikada do sad!“
KRAJ rata u Ukrajini je sve bliži, "možda bliži nego ikada do sada", izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
On je na pitanje novinara u Beloj kući o tome kako je Rusija oslobodila Amerikanca Stivena Habarda, rekao da je to rezultat direktnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
- Pitao sam da li mogu da puste Stivena Habarda, i on je sada na putu kući. Zauzvrat nisam dao ništa - rekao je Tramp.
Na pitanje da li je bilo prikladno što je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof pohvalio Putina kao "humanitarca", Tramp je odgovorio da je to bilo "u tom konkretnom kontekstu",i dodao da on sam "ne bi zauzimao stranu".
Tramp je uoči početka svog drugog mandata 2025. tvrdio da može da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata.
(Tanjug)
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