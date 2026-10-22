RUSIJA ULAZI U IGRU NA BLISKOM ISTOKU? Moskva poslala jasnu poruku o Iranu
RUSIJA je ranije nudila pomoć u rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa, ali te inicijative nisu dobile podršku. Moskva je sada spremna da posreduje u sukobu, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko.
Rusija je spremna da preuzme ulogu posrednika u rešavanju sukoba na Bliskom istoku ukoliko sve zainteresovane strane pokažu interesovanje za to, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko za „Izvestija“.
Prema njegovim rečima, Moskva je ranije nudila svoje usluge u rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa, ali te inicijative nisu dobile podršku.
- Ukoliko sve strane pokažu interesovanje za to, spremni smo da budemo posrednici. Svojevremeno smo nudili svoje usluge u vezi sa mogućim rešavanjem pitanja iranskog nuklearnog programa, ali naši predlozi za sada nisu naišli na podršku -rekao je Rudenko.
U junu 2025. godine, u jeku eskalacije na Bliskom istoku, predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su o iranskom nuklearnom programu.
Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, Tramp je smatrao da bi Moskva možda trebalo da pomogne u rešavanju tog pitanja i da bi bio zahvalan ukoliko bi Rusija sarađivala sa Teheranom.
Američki predsednik je tada izjavio da je Putin ponudio da učestvuje u pregovorima sa Iranom, ocenivši da bi to moglo da ubrza rešavanje krize.
U februaru 2026. godine portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva nastavlja kontakte sa svim zainteresovanim stranama i da je spremna da, u skladu sa svojim mogućnostima, doprinese smirivanju tenzija oko Irana.
Međutim, nakon što su SAD i Izrael 28. februara započeli napade na Iran, Kremlj je naglasio da Teheran nije zatražio vojnu pomoć od Rusije.
(Sputnjik)
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