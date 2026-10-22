TRAMP PRED VELIKIM IZBOROM! Iran poslao poruku koja bi mogla da promeni sve

IRAN je spreman da dipomatiji pruži još jednu šansu ukoliko bude bilo "snažnih dokaza" o iskrenoj želji Sjedinjenih Američkih Država da izgradi poverenje i ostvari pravedno rešenje u vezi sa sukobima na Bliskom istoku, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

foto: Foad Ashtari / Zuma Press / Profimedia

- Međutim, ako SAD umesto diplomatije izaberu rat, to će nesumnjivo dovesti do još većeg strateškog neuspeha - naveo je Arakči u autorskom tekstu za Fajnenšel tajms.

On je ponovio ranije tvrdnje o tome da Iran nema "apsolutno nikakvo poverenje" u iskrenost navodne želje američke administracije za mirom sa Iranom.

- Dokazi su pred svima: u junu 2025. i februaru 2026. godine bombardovali su nas dok smo aktivno učestvovali u pregovorima. A u junu ove godine, ubrzo nakon što su predsednik Masud Pezeškijan i predsednik Tramp potpisali sporazum, bili smo napadnuti po treći put. Kako onda ponovo možemo verovati američkom predsedniku - naveo je Arakči.

Prema njegovim rečima, Bela kuća odbija da prizna sve veću cenu koji zbog rata proti Irana plaćaju obični Amerikanci.

- Čak i agencija "Mudis" (Moody’s) navodi da je agresija na Iran ove godine američke potrošače koštala procenjenih 265 milijardi dolara, odnosno oko 2.000 dolara po domaćinstvu - istakao je Arakči, uz ocenu da je realnost da Iran zbog svog geografskog položaja ima ogroman uticaj na pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

On je ocenio da je Tramp u rat ušao na osnovu pogrešnih pretpostavki o snazi Irana.

- Čini se da ga i dalje pogrešno uveravaju da naše oružane snage nisu spremne za odbranu otadžbine, uprkos svim dokazima koji govore suprotno. Naprotiv, naša neustrašiva vojska izvukla je dragocene pouke iz akata agresije koje su Izrael i Amerika počinili od 2025. godine - naveo je Arakči.

(Tanjug)

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