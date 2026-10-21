NOVI KOSMIČKI SKOK RUSIJE: Roskosmos potvrdio, sve je spremno za slanje nuklearne elektrane na Mesec

INFRASTRUKTURA i rakete-nosači za slanje buduće nuklearne elektrane na Mesec već su spremni, izjavio je direktor „Roskosmosa“ Dmitrij Bakanov.

Foto: Tanjug/Roscosmos space corporation, via AP

- Odgovarajuće rakete-nosače imamo. Pitanjem proizvodnje samog izvora energije bavimo se zajedno sa "Rosatomom" i Kurčatovskim institutom, pod rukovodstvom Mihaila Valentinoviča Kovaljčuka - rekao je Bakanov.

Ranije je direktor "Rosatoma“ Aleksej Lihačov izjavio da bi prva ruska nuklearna elektrana na Mesecu mogla da počne sa radom sredinom tridesetih godina ovog veka.

Projekat je deo ranije utvrđene nacionalne strategije istraživanja i osvajanja svemira.

U martu je "Roskosmos“ predstavio planove za izgradnju nuklearne elektrane na Mesecu.

Reč je o postrojenju čija bi snaga mogla da iznosi najmanje pet kilovata, sa radnim vekom do deset godina.

Kako su naveli u "Roskosmosu“, nuklearna elektrana obezbediće stabilno i neprekidno snabdevanje električnom energijom lunarnih rovera, laboratorija i opservatorija, nezavisno od sunčeve svetlosti.

To je posebno važno u uslovima lunarnih noći, koje traju duže od 300 sati.

Američka svemirska agencija NASA takođe planira da postavi nuklearni reaktor na Mesecu do početka tridesetih godina ovog veka.

Oba projekta imaju za cilj da omoguće dugotrajno prisustvo ljudi na Zemljinom prirodnom satelitu.

(Sputnjik)

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