Politika

STUDENTSKA LISTA NE ŽELI DA VIDITE OVAJ SNIMAK: Hiljade telefona, lažni nalozi i veštačka inteligencija za napade na neistomišljenik

В.Н.

22. 10. 2026. u 11:00

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VUKŠA Dragović objavio je na svom Instagram profilu tvrdnju da su mu ugasili Tviter nalog dok je snimao video o tome koliko NVO organizacije imaju sredstava za internet kampanju.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА НЕ ЖЕЛИ ДА ВИДИТЕ ОВАЈ СНИМАК: Хиљаде телефона, лажни налози и вештачка интелигенција за нападе на неистомишљеник

Foto: Printskrin Instagram/vuksa_dragovic

Dragović tvrdi da je analizom utvrdio da se troši milion i dvesta hiljada evra na dnevnom nivou. Ogroman deo tog novca, ide na AI bot farme koje u potpunosti kontroliše veštačka inteligencija.

Dragović je napisao na svom Instagram profilu:

- Dok smo snimali ovaj video, ugasili su mi Tviter nalog masovnim prijavama preko botovskih naloga.

Kao razlog su naveli da se lažno predstavljam na svom profilu, odnosno da ja zapravo nisam osoba za koju se predstavljam, iako je moj identitet potvrđen ličnom kartom -naveo je Dragović.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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