MARIN LE PEN: Država se urušava

U pokušaju da pronađe izlaz iz krize, premijer Francuske Sebastjen Lekorni održao je sastanak sa predstavnicima vodećih sindikata, policije i žandarmerije.

Foto: Goran Čvorović

U razgovorima su učestvovali i ministri unutrašnjih poslova Loran Ninjez, obrazovanja Eduar Žefre, rada Žan-Pjer Farandu i javnih računa David Amijel.

Generalna sekretarka moćnog sindikata Se-Že-Te Sofi Bine poručila je pred sastanak da se na socijalnu pobunu ne može odgovoriti represijom, već političkim rešenjima i ispunjavanjem zahteva demonstranata.

Istovremeno, opozicija pojačava pritisak na predsednika i vladu. Bivši šef države Fransoa Oland ocenio je da izvršnoj vlasti nedostaje iskustvo u suočavanju s velikim demonstracijama i socijalnim nezadovoljstvom. Govorio je o slaboj vladi, odsutnom predsedniku i ministrima koji ne umeju da odgovore na krizu, u trenutku kada se približava kraj predsedničkog mandata.

Marin Le Pen bila je još oštrija. Ocenila je da se Francuska suočava s državom koja se urušava i vlašću na izmaku snaga, nesposobnom da kontroliše, predvidi i spreči nasilje. Izrazila je i sumnju da je policijski čas zaista zaslužan za smirivanje nereda, zahtevajući strožu kontrolu granica kako bi se sprečio dolazak stranih pripadnika nasilnih grupa "crnih blokova".