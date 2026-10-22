VEČERAS SKUP U HALI SPORTOVA: Vučić najavio da će ponovo govoriti o zdravstvu, infrastrukturi i investicijama
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, najavio je da će danas u Hali sportova u Beogradu ponovo govoriti o planovima za razvoj zdravstva, infrastrukture i poljoprivrede, kao i o privlačenju investicija.
– Do detalja smo govorili o zdravstvu, razvoju infrastrukture, poljoprivredi i privlačenju investicija, ali želim da sve to ponovimo još jednom u Hali sportova. Neka uporede sinoćni skup u Nišu sa onim što će oni imati večeras u Beogradu – rekao je Vučić.
On je ocenio da je trg u niškoj opštini Medijana zahtevan za popunjavanje i naveo da očekuje poboljšanje izbornog rezultata i u tom delu grada.
– U svim ostalim delovima Niša stojimo mnogo bolje nego u samoj Medijani, iako i tu očekujem popravljanje rezultata. Taj trg je komplikovan za popunjavanje. Nije lako popuniti ga, čak ni kada se organizuje skup sa 6.000 ljudi – naveo je Vučić.
On je, međutim, naglasio da broj okupljenih na skupovima nije presudan za izborni ishod.
– Nije pitanje u tom takmičenju. Glasački listići će sve reći – poručio je Vučić.
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